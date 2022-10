Una buona notizia per i fan di Uomini e donne: Clarissa Marchese è in dolce attesa. Si tratta della seconda gravidanza per l'ex tronista che ha trovato l'amore proprio all'interno del format di Canale 5. A dare l'annuncio della gravidanza è stata la diretta interessata sul suo profilo Instagram, con uno scatto che la ritrae in compagnia del marito Federico Gregorelli e della primogenita Arya. La coppia non potrebbe essere più felice: rientrata in Italia dopo una periodo vissuto in America, adesso è pronta ad allargare la famiglia.

Il dolce annuncio di Clarissa

Se è vero che nell'ultimo periodo sono state tante le coppie nate sotto i riflettori di Uomini e Donne che si sono dette addio, come Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo oppure Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo, è altrettanto vero che molte coppie note al pubblico del dating show stanno consolidando il loro amore con l'arrivo di un bebè. Così dopo Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi, che hanno reso noto di essere in attesa di una femminuccia, adesso anche Clarissa e Federico hanno condiviso con i loro follower l'immensa gioia che stanno vivendo. "Più che felici. Presto in quattro" ha scritto l'ex tronista su Instagram.

Per dare l'annuncio Clarissa ha scelto una foto che coglie in pieno lo stato d'animo in cui sta vivendo la sua famiglia.

Di profilo con un dolce pancino in evidenza, l'ex Miss Italia dà un bacio alla piccola Arya che si trova a cavalcioni sulle spalle di papà Federico, e quest'ultimo dà un bacio alla pancia di Clarissa. Insomma, solo amore e felicità per la coppia che ha fatto sognare i fan con la loro storia. Fin dal primo incontro i due hanno subito mostrato un interesse reciproco che si è tramutato in un sentimento molto forte: la complicità tra i due è stata chiara anche ai telespettatori.

La storia di Clarissa e Federico

Nel 2016 Clarissa si siede sul trono più famoso della tv italiana, dove incontra Federico. I due escono dal programma e non si separano più. Marchese si trasferisce a Miami per seguire il compagno che inizia ad allenare una squadra in America. Il 30 marzo 2019, la coppia convola a nozze e l'anno dopo, per l'esattezza marzo 2020, nasce la primogenita Arya.

L'ex tronista e il marito decidono di rientrare in Italia dove si stabiliscono e oggi l'annuncio che la famiglia si allarga. La loro storia non ha mai conosciuto crisi, sarà per questo che i fan continuano a seguirli con affetto da sempre.

Dopo la pubblicazione del post sono giunti immediati gli auguri dei follower ma anche di volti noti del dating show di Maria De Filippi, Tra questi spiccano quelli di Giulia De Lellis, Claudio Sona, Cecilia Zagarrigo, diventata mamma da pochissimo, ed Eugenio Colombo che sta attraversando un periodo non troppo facile dopo la rottura con la madre dei suoi figli.