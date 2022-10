Claudio è uno dei nuovi cavalieri del Trono Over di Uomini e donne. 38 anni e fisico possente, ha colpito fin da subito Ida Platano. I due, nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, hanno cominciato a frequentarsi. Sarà la volta buona per Ida? In attesa di scoprirlo, ecco qualche curiosità su questo nuovo cavaliere.

Chi è il nuovo cavaliere Claudio: il 38enne viene da Napoli

Forse non tutti lo ricordano, ma nella prima puntata stagionale di Uomini e donne, Claudio e stato chiamato al centro dello studio per fare la sua presentazione. Claudio é una new entry del programma.

Ha 38 anni e viene da Napoli. Biondo, occhi azzurri e fisico possente, non è certo passato inosservato. É amante dei tatuaggi, visto che ne ha diversi sparsi su tutto il corpo. Ha raccontato di non aver ancora trovato l'amore, motivo per il quale ha deciso di partecipare a Uomini e donne. Ha pure confidato di aver sempre avuto, in passato, relazioni con donne più grandi lui. L’ultima storia l’ha avuta con una donna di 51 anni, con la quale ha convissuto. Il primo ballo a Uomini e donne lo ha fatto con Ida Platano, a cui ha poi chiesto il numero.

U&D, la new entry Claudio é un coach di fitness

In rete non ci sono ancora molte informazioni su di lui. Si sa che lavora come coach di fitness. Per il resto, resta una persona ancora tutta da scoprire.

È anche il cavaliere con cui Riccardo Guarnieri, qualche giorno fa, ha avuto uno scontro, arrivando quasi alle mani. Tutto per via di Ida Platano. Ancora non si è capito se il cavaliere tarantino sia geloso della sua ex oppure no. Un momento di tensione in studio, stemperato dall'intervento di Maria De Filippi. La padrona di casa, mentre Ida ballava con Riccardo, si è avvicinata a Claudio e lo ha invitato a ballare insieme a lei.

Una cosa inusuale per Maria ma che testimonia l'apprezzamento che nutre per questo nuovo cavaliere.

Il cavaliere Claudio ha iniziato ad uscire con Ida Platano

Resta da capire se anche Ida Platano sarà della stesa idea della conduttrice. Le premesse sembrano essere buone, visto che la dama ha raccontato di essersi particolarmente divertita durante la loro prima uscita.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni, la dama di Brescia sta continuando la conoscenza con Claudio. Quindi, nelle prossime puntate di Uomini e donne, lo si conoscerà meglio. Non c'è traccia, al momento, di un suo profilo Instagram. Quindi, le informazioni su di lui sono un po' scarse. Di certo ha un bel caratterino, visto che in occasione della sua presentazione, aveva avuto un battibecco molto acceso con Tina Cipollari. In quell'occasione, aveva risposto per le rime all'opinionista, la quale sembra averlo già messo nel mirino.