Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Un altro domani, trasmesse nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera, provenienti dalla Spagna, segnalano che Victor Velez de Guevara nasconderà a Carmen Villanueva la verità sui problemi contratti da Francisco con il gioco d'azzardo.

Un altro domani, anticipazioni: Victor scopre che il suocero ha problemi con il gioco d'azzardo

Le anticipazioni di Un altro domani, riguardanti le prossime puntate italiane annunciano che Victor nasconderà a Carmen un segreto. Tutto inizierà quando Francisco inizierà a bere più del dovuto nel corso di una partita a carte in compagnia di due uomini al servizio di Ventura.

Il signor Villanueva, a questo punto, verrà percosso dai due avversari quando dimostrerà di non avere abbastanza soldi. Sarà in questo frangente che Victor interverrà in aiuto del suocero, rischiando di essere colpito da un colpo d'arma da fuoco, che non verrà esploso quando uno dei due malintenzionati scoprirà che il salvatore è il figlio di Ventura. Il giovane Velez de Guevara, a questo punto, prometterà a Francisco di tenere la bocca cucita sui suoi problemi con il gioco d'azzardo. Purtroppo la promessa sarà destinata a essere scoperta entro poco tempo.

Carmen crede che il fidanzato abbia contratto un debito di gioco

Nelle puntate Spagna di Un altro domani, Linda scoprirà che è scoppiata una lite a Rio Muni.

Purtroppo le riferiranno male l'identità dei tre contendenti. La giovane, infatti, crederà che Victoria sia stato l'artefice della baruffa dopo aver contratto un grosso debito di gioco. Linda, a questo punto, non esiterà a informare Carmen delle ultime malefatte del fidanzato. Neanche a dirlo, la giovane Villanueva deciderà di affrontare il figlio di Ventura dopo essersi sentita presa in giro da lui, nonostante sia tornata a frequentarlo solo per organizzare indisturbata la fuga dalla Guinea insieme a Kiros.

Ma Velez de Guevara negherà di essere stato coinvolto nella lite. Inoltre, l'uomo non rivelerà che era stato suo padre Francisco, colui che aveva contratto debiti di gioco.

La protagonista chiede consiglio a Francisco

Per questo motivo, Carmen non saprà come comportarsi con il fidanzato visto che temerà che si sia cacciato in grossi guai.

La protagonista, a questo punto, penserà bene di chiedere consiglio a Francisco, informandolo dei presunti debiti di gioco di Victor. Il signor Villanueva confesserà tutta la verità a sua figlia o continuerà a farle credere che il suo fidanzato abbia alcuni problemi con il gioco d'azzardo? In attesa di scoprire come finirà questa story-line, si ricorda che Dos Vidas è in onda da lunedì al venerdì su Canale 5.