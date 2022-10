Nella giornata di sabato 15 ottobre si è svolta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e Donne. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Ida Platano ha lasciato lo studio, dopo avere visto Alessandro ballare con Roberta.

Nel frattempo, anche Riccardo è andato via, durante un ballo fra la sua ex fidanzata e Vicinanza. Maria De Filippi è intervenuta, commentando sia il triangolo amoroso fra la parrucchiera, Di Padua e il cavaliere salernitano, sia dando la sua opinione, riguardo ai sentimenti che Guarnieri, proverebbe ancora per l'ex compagna.

A detta della presentatrice, il single pugliese sarebbe ancora innamorato della sua ex compagna, ma Riccardo ha affermato di essere triste, per non essere riuscito a mantenere un rapporto civile con Ida.

Uomini e Donne, riprese 15/10: Ida vede un ballo fra Alessandro e Roberta e lascia lo studio

Le riprese di Uomini e Donne del 15 ottobre sono state ricche di colpi di scena e novità per i protagonisti del parterre over. Le indiscrezioni trapelate sui social, attraverso l'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che Ida e Alessandro, al centro dello studio, hanno parlato della loro frequentazione. A tal proposito, Platano ha rivelato di non essere uscita a cena con Vicinanza, perché, a detta sua, il cavaliere salernitano si sarebbe scambiato degli sguardi con Roberta e, pertanto, ha preferito non andare fuori con il cavaliere.

A quel punto, Maria De Filippi ha preso la parola, chiedendo ad Alessandro di chiarirsi con Di Padua, dal momento che, fino a pochi giorni prima, si erano frequentati e baciati. Pertanto, il single campano ha ballato con la dama di Cassino e Ida, vedendo la scena, ha lasciato lo studio. La parrucchiera ha deciso di andare dietro le quinte, pur di non vedere l'uomo che sta frequentando, insieme a un'altra donna.

Uomini e Donne, registrazione 15/10: Maria fa ragionare Ida e Alessandro, Riccardo interviene

Alessandro, notando che Ida era andata fuori, ha preferito uscito dallo studio, per raggiungerla e potersi chiarire con Platano. Le anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di sabato 15 ottobre non forniscono dettagli in merito a cosa si siano detti i due protagonisti del parterre over del dating show.

L'unica cosa certa, al momento, è che la coppia è rientrata in studio e, a quel punto, Maria De Filippi è intervenuta. In particolar modo, la conduttrice della trasmissione di Canale 5 ha voluto far ragionare i single, su quanto accaduto. Nella discussione, però, è intervenuto anche Riccardo Guarnieri. Al momento, però, non è chiaro cosa abbia voluto dire il cavaliere tarantino, in merito a quello che è successo fra la sua ex fidanzata e Vicinanza.

Uomini e Donne, prossime puntate: Maria pensa che Riccardo sia innamorato di Ida

Le anticipazioni delle riprese di Uomini e Donne del 15 ottobre rivelano che Ida ha ballato con Alessandro e, a quel punto, Riccardo ha lasciato lo studio, dicendo di volere lasciare il programma.

Pertanto, Maria De Filippi è intervenuta, facendo rientrare Guarnieri. La conduttrice ha espresso la sua opinione, affermando che, a detta sua, l'ex protagonista di Temptation Island sarebbe ancora innamorato di Platano. A quel punto, il cavaliere tarantino ha dichiarato di essere triste, per non avere un rapporto civile con Ida. Sembrerebbe, pertanto che, grazie all'intervento della conduttrice del dating show, Riccardo abbia deciso di continuare il suo percorso all'interno della trasmissione. Al momento, però, non è chiaro se il single pugliese deciderà di dichiararsi per la sua ex fidanzata o se deciderà di voltare pagina con qualche altra dama del parterre. Inoltre, nelle recenti puntate di Uomini e donne, Ida aveva manifestato di non volere più intraprendere una storia con Guarnieri ma, di fronte a una dichiarazione da parte del suo ex, Platano potrebbe cambiare idea.