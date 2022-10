Una nuova storia d'amore potrebbe nascere nel corso delle nuove puntate di Beautiful, trasmesse a ottobre negli Usa. Le trame della soap opera, ambientata in una casa di moda americana, rivelano che Katie Logan inizierà a provare un interesse nei confronti di Carter Walton dopo aver detto addio a Bill Spencer, che invece potrebbe tornare insieme a una sua vecchia conoscenza.

Beautiful, anticipazioni: Katie chiude definitivamente la storia con Billl

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate americane trasmesse attualmente sull'emittente Cbs annunciano che Katie (Heather Tom) deciderà di voltare pagina dopo la fine delle nozze di Bill.

Tutto inizierà quando la donna deciderà di chiudere definitivamente la storia con il magnate. Logan ribadirà all'ex marito di non volergli concedere una seconda chance in quanto non si fida più di lui. La sorella di Donna, infatti, accuserà Bill di provare ancora dei sentimenti per Brooke. Un'accusa che tuttavia verrà respinta dal magnate, il quale ribadirà di non poter più tornare insieme a lei poiché una donna sposata. Anche questa volta, Katie dimostrerà di non credere alle sue parole. Infatti sarà sicura che il suo ex marito non sia sincero visto che si farebbe nuovamente avanti con Brooke, una volta tornata dispensabile.

La madre di Will si avvicina pericolosamente a Carter

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful, trasmesse ad ottobre negli Usa e nel 2023 in Italia, Katie deciderà di voltare pagina una volta detto addio a Bill.

La madre di Will, infatti, si avvicinerà pericolosamente a Carter. Durante l'incontro, l'avvocato informerà la Logan i motivi che hanno spinto Quinn a lasciare Los Angeles. Una partenza per permettere all'attrice Rena Sofer di uscire di scena dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con la soap opera. Per questo motivo, i portali americani annunciano che Katie compierà una mossa audace nei confronti dell'ormai ex fidanzato di Quinn, informandolo così dei sentimenti che prova per lui.

Ritorno di fiamma tra il magnate e Brooke?

Dall'altra parte, Bill farà in fretta a superare l'addio di Katie. In particolare, il magnate sentirà il bisogno di tornare ad amare e per questo metterà nuovamente gli occhi addosso a Brooke (Katherine Kelly Lang), tornata nuovamente libera dopo essere stata lasciata da Ridge Forrester (Thorsten Kaye), che la preferirà a Taylor Hayes.

Il signor Spencer, infatti, dimostrerà di nutrire ancora dei forti sentimenti nei confronti della sorella di Katie. Un ritorno di fiamma, che potrebbe avere non poche conseguenze all'interno delle vicende ambientate nella casa di moda americana.