Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e la settimana dal 7 all'11 novembre vedrà in primo piano ancora il sequestro di Marina: ci saranno interessanti risvolti in questa storia. Fabrizio avrà le ore contate, ma non è escluso che l'uomo possa fare qualche pazzia prima di essere scoperto da Roberto. Nel frattempo, Rossella vivrà un momento molto delicato con il divorzio di Silvia e Michele e Riccardo non le sarà d'aiuto con la sua gelosia sempre più opprimente. Diego proverà ad avvicinarsi a Lia chiedendole ancora un appuntamento, mentre Damiano si preparerà all'ennesimo scontro con la madre di suo figlio.

Infine, la guerra tra le gemelle Cirillo sembrerà non avere tregua.

Franco e Filippo sosterranno Roberto: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole raccontano che la settimana dal 7 all'11 novembre vedrà momenti di altissima tensione. Roberto sarà sempre più in apprensione per la scomparsa della sua compagna e sarà ormai convinto che la donna sia stata rapita da Rosato. L'obiettivo dell'imprenditore sarà quello di scoprire il nascondiglio in cui Fabrizio tiene Marina e nonostante i tentativi di Franco e Filippo di fermarlo, Roberto sarà deciso a salvare la donna che ama. Ci riuscirà? Fabrizio, intanto, sarà sempre più fuori controllo e il rischio che possa fare del male a Marina prima che arrivi Ferri sarà molto alto.

Il divorzio di Silvia e Michele renderà triste Rossella: anticipazioni settimana 7-11 novembre

La settimana di Un Posto al sole dal 7 all'11 novembre vedrà tra i protagonisti anche Rossella che, dopo un momento di serenità, sembrerà tornare a vivere un momento difficile della sua vita. La giovane dottoressa, infatti, saprà dell'imminente divorzio tra Silvia e Michele e per lei sarà inevitabile farsi prendere dalla nostalgia nel vedere la sua famiglia ormai divisa definitivamente.

Ad aiutarla, inoltre, non ci sarà Riccardo che le complicherà ulteriormente le cose con la sua gelosia che inizierà a diventare sempre più opprimente.

Diego riuscirà ad uscire con Lia

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 7 all'11 novembre rivelano che dopo tanti tentativi andati a vuoto, finalmente Diego riuscirà ad ottenere un appuntamento con Lia.

Il figlio di Raffaele sembra davvero interessato alla governante, ma lei ricambierà il suo interesse o accetterà di frequentarlo solo per indagare più a fondo su Palazzo Palladini? Nel frattempo, per Damiano arriverà il momento di incontrare di nuovo la madre di suo figlio e si preparerà all'ennesimo scontro. Le cose non andranno meglio tra le gemelle Cirillo che continueranno ad essere in guerra, ma Micaela avrà un'altra idea per mettere in difficoltà Niko.