Arrivano le nuove anticipazioni di Un Posto al sole e c'è molta attesa di scoprire cosa succederà a Marina e Roberto dopo le ultime puntate che hanno rivelato che ad avvelenare i due imprenditori è stato Fabrizio. Negli episodi dal 17 al 21 ottobre l'uomo continuerà ad agire per distruggere la sua ex moglie che si ritroverà a vivere un incubo, mentre Roberto riceverà una lettera di addio. Gli occhi saranno puntati anche su Lia che sarà sempre più interessante agli occhi di Diego e che arriverà a rubare le chiavi del seminterrato di Alberto.

Marina vivrà un incubo: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole per la settimana dal 17 al 21 ottobre sono ricche di colpi di scena e i riflettori saranno puntati su Marina e Roberto. Nelle puntate andate già in onda è emerso che Fabrizio ha iniettato del veleno nello champagne che ha poi spedito ai due imprenditori, ma nella prossima settimana le trame si faranno ancora più interessanti. Marina, infatti, si ritroverà a vivere in un incubo e sarà angosciata perché non saprà come uscirne. Roberto, invece, riceverà una lettera che ha il sapore di un addio. Nelle puntate andate in onda, Fabrizio ha scritto una lettera copiando la grafia [VIDEO] della sua ex moglie, quindi è molto probabile che la lettera di addio che Ferri riceverà sarà proprio quella della donna che ama.

Lia ruberà le chiavi a Raffaele: anticipazioni settimana 17-21 ottobre

Le puntate di Un Posto al sole dal 17 al 21 ottobre vedranno al centro delle scene anche Lia che sarà sempre più misteriosa. La nuova governante di Ferri affascinerà molto Diego che cercherà ancora una volta di avvicinarsi a lei, questa volta a Palazzo Palladini.

Lia si scuserà con il ragazzo per i suoi modi bruschi e il figlio di Raffaele la inviterà a prendere un caffè al Vulcano, ma ad attirare l'attenzione della governante sarà Alberto. L'avvocato Palladini, infatti, parlerà con mastro Peppe dei lavori che gli operai stanno effettuando al seminterrato del fatto che è stato scoperto uno spazio murato.

Lia sarà molto interessata alla discussione, tanto che a tarda sera, quando Raffaele staccherà dal suo lavoro di portiere, ruberà la copia delle chiavi di Alberto per andare personalmente a vedere il seminterrato.

Niko e Manuela sempre più vicini

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 17 al 21 ottobre rivelano che ci sarà spazio anche per gli altri personaggi. Viola sarà ini crisi per il trasferimento a casa di Ornella e a soffrirne maggiormente sarà il piccolo Antonio che non sarà facile gestire. Niko, invece, sembrerà sempre più vicino a Manuela, mentre Nunzio penserà di fare una sorpresa a Chiara con l'aiuto di Rossella.