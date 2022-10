Nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 20 ottobre, ci sarà un colpo di scena nella vita privata della professoressa Bruni. Le anticipazioni dell'episodio della soap partenopea rivelano che Viola proseguirà la conoscenza con Damiano e sarà talmente serena che non penserà ai suoi problemi familiari. Proprio per questo motivo Raffaele e Ornella decideranno di intervenire e fare qualcosa per la figlia e il nipotino.

Un posto al sole, anticipazioni 20 ottobre: Viola Bruni è serena con Damiano

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola ha deciso di chiudere il suo matrimonio con Eugenio.

Dopo anni insieme, la professoressa Bruni cercherà di vivere una vita normale e tenterà di ricominciare da capo nel ruolo di mamma single. Nonostante avesse rifiutato di avere la scorta, pressata dai familiari e da Nicotera, aveva deciso di avvalersi della protezione di Damiano. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 20 ottobre rivelano che Viola proseguirà la conoscenza con l'agente di scorta e sarà serena.

Un posto al sole, trama 20 ottobre: il rapporto fra Viola Bruni e Damiano si consolida

Viola trascorrerà molto tempo in compagnia di Damiano. Nel corso degli anni l'agente di scorta ha conquistato la fiducia di Eugenio Nicotera, al punto da essere scelto dal magistrato per proteggere sua moglie.

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole che andrà in onda in televisione nella serata di giovedì 20 ottobre forniscono dettagli in più su quello che succederà alla professoressa Bruni. Grazie alla vicinanza a Damiano riuscirà a essere serena, dimenticandosi dei suoi problemi familiari. Passerà momenti spensierati, senza preoccuparsi dell'umore nero del piccolo Antonio.

Un posto al sole, puntata 20 ottobre: Antonio è arrabbiato con Viola, Ornella Bruni vuole intervenire

Il figlio di Eugenio e Viola avrà problemi a causa della separazione dei suoi genitori, in particolar ce l'avrà con la madre e la addosserà la colpa di avere deciso di non vivere più con il suo papà. Occupata con Damiano, Viola dimenticherà di avere questi problemi con suo figlio, per questo motivo la dottoressa Bruni e Raffaele saranno preoccupati per la situazione.

I due non staranno con le mani in mano e decideranno di intervenire al più presto. Attualmente, però, non è chiaro se i coniugi Giordano riusciranno a ridare serenità al piccolo Antonio, e se faranno trovare un punto di incontro a Viola e suo figlio.