Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola continuerà ad avere problemi con Eugenio. Le anticipazioni degli episodi della soap partenopea, che andranno in onda in televisione da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, rivelano che i coniugi Nicotera litigheranno per colpa di Damiano. La professoressa Bruni non accetterà di avere un agente di scorta e, quindi, si allontanerà, ancora di più, da suo marito. Nel frattempo, verranno trattate le vicende delle gemelle Cirillo che litigheranno per le attenzioni che Manuela darà a Niko e al piccolo Jimmy.

Inoltre, durante la settimana, ci sarà spazio per le vicende di Chiara, che sarà pronta a superare la sua dipendenza, decidendo di affidarsi a un centro di recupero, mentre Marina avrà una discussione particolarmente accesa.

Un posto al sole, anticipazioni al 14/10: Eugenio vuole che Damiano scorti Viola

Nelle recenti puntate di Un posto al sole, Viola aveva confidato a sua mamma che il suo matrimonio con Eugenio era terminato. Nei prossimi episodi della soap partenopea, i coniugi Nicotera continueranno a non trovare un punto di incontro. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano che, questa volta, il motivo scatenante delle incomprensioni fra la professoressa Bruni e il magistrato sarà la scorta assegnata a Viola.

In seguito alla sparatoria di Lello Valsano, Eugenio aveva deciso che Damiano avrebbe dovuto prendersi cura di sua moglie, proteggendola da eventuali pericoli. Purtroppo, però, la figlia di Ornella non gradirà la presenza dell'agente nella sua vita e, pertanto, il matrimonio fra i genitori del piccolo Antonio sarà sempre più vicino alla fine.

Un posto al sole, trame al 14/10: Viola non accetta che Damiano la scorti e si allontana da Eugenio

Nel dettaglio, Viola continuerà a volere proseguire una vita normale, senza preoccupazioni o persone estranee alla sua famiglia che la proteggano. Pertanto, la professoressa Bruni non accetterà che Damiano, agente di fiducia scelto dal magistrato Nicotera, la scorti.

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole rivelano che fra i genitori di Antonio la distanza sarà sempre maggiore. Al momento, però, non è ancora chiaro se Damiano, alla fine, riuscirà a lavorare come agente di scorta di Viola e se Bruni accetterà la cosa oppure se continuerà a rifiutarsi categoricamente. Inoltre, attualmente, non sono trapelate informazioni su quello che succederà a Viola e suo marito e se riusciranno a superare la crisi.

Un posto al sole, episodi al 14/10: Manuela e Micaela ai ferri corti

Nelle puntate di Un posto al sole verranno trattate anche le vicende delle gemelle Cirillo. A tal proposito, Manuela e Micaela saranno ai ferri corti, per via delle attenzioni che l'ex fidanzata di Niko sta riservando a Jimmy e a suo padre.

La mamma del bambino vorrà vederci chiaro, iniziando ad insospettirsi. Anche Serena noterà lo strano comportamento di sua sorella, nei confronti del nipotino e del suo ex compagno. Nel frattempo, Chiara sarà pronta ad affidarsi a un centro di recupero: potrebbe allontanarsi da Napoli. Inoltre, Marina dovrà andare a Genova, per recarsi al Salone nautico, ma avrà un'accesa discussione. Al momento, non è ancora chiara l'identità della persona che discuterà con la signora Giordano. L'unica cosa certa, al momento, è che l'ex moglie di Roberto Ferri non risponderà più al telefono.