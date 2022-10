Continuano i colpi di scena in Un posto al sole e le trame entrano nel vivo, regalando un indizio dopo l'altro per quanto riguarda il responsabile dell'avvelenamento di Marina e Roberto. La soluzione del caso non è così scontata e nelle prossime puntate, come ha anche anticipato Riccardo Polizzy Carbonelli, ci sarà molta carne al fuoco. Chi vuole fare del male a Ferri e alla sua compagna?

Marina scompare nel nulla: Un Posto al sole anticipazioni ottobre

Nel dettaglio, nelle prossime puntate di Un Posto al sole, Marina scomparirà nel nulla. Tutto succederà nel giro di pochi minuti, appena prima che la bella Giordano si appresti a uscire per recarsi a un evento del Salone Nautico.

Qualcuno (la cui identità non è stata ancora svelata) la fermerà per dei chiarimenti, ma la discussione degenererà, tanto che Marina si troverà in una situazione molto pericolosa e dalla quale sarà difficile uscire.

Roberto proverà a rintracciare Marina, ma non ci sarà nulla da fare. Il suo telefono risulterà spento e la preoccupazione inizierà a farsi strada.

Che fine ha fatto Marina e chi è stato a trattenerla? Una terribile ipotesi comincia a diventare sempre più plausibile.

Fabrizio Rosato è il principale sospettato, Marina rapita?

Esclusa la possibilità che sia stata Lara ad avvelenare Marina e Roberto, così come Lia (interessata invece alla storia misteriosa che si cela nella stanza segreta scoperta da Alberto a Palazzo Palladini), i sospetti si concentrano su Fabrizio, che mai ha accettato la fine della sua relazione con la bella Giordano.

Stando a molte ipotesi fatte dagli affezionati di Upas e anche ad alcuni importanti indizi, tutto porterebbe a Fabrizio. Non si esclude che sia proprio lui colui che Marina incontrerà prima di uscire per andare all'evento nautico e che, in seguito a un loro furente litigio, Rosato perda la testa.

Marina non risponde, è irreperibile e si è cacciata in un grosso guaio, come confermano le anticipazioni di Un Posto al sole.

Fabrizio potrebbe averla sequestrata, in un momento di pura folla. E non solo.

Roberto riceve una lettera d'addio: spoiler Upas

Come svelano gli ultimi spoiler Upas, Roberto riceve una dolorosa lettera. Una lettera che ha il sapore di un addio, e che potrebbe essere stata scritta - ovviamente obbligata - da Marina, inerte nelle mani di Fabrizio.

Rosato potrebbe giocarsi l'ultima carta, nella vana speranza di riavere la donna che ama con sé.

Insomma, sia Ferri che la povera Giordano sono ancora in pericolo, anche se ad avere la peggio questa volta sarà Marina.

Da non perdere dunque le nuove puntate di Un Posto al sole, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20:50 e on demand e in replica sul portale RaiPlay,