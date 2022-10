È finita tra Andrea Nicole e Ciprian, una delle coppie che si è formata nel corso della passata edizione di Uomini e donne. L'annuncio ufficiale, in queste ore, è stato dato dall'ex tronista sui social dopo che nel corso delle ultime settimane si erano rincorse diverse voci legate a un possibile addio.

Andrea Nicole non ha nascosto che, in un primo momento, non è stato facile neppure per lei prendere atto di questa amara verità e del fatto che la sua relazione con Ciprian fosse giunta al capolinea.

L'addio tra Andrea Nicole e Ciprian: è finita tra i due protagonisti di Uomini e donne

Nel dettaglio, da un po' di settimane si rincorrevano voci legate a una crisi in corso e addirittura un possibile addio tra Andrea Nicole e Ciprian, una delle coppie che si è formata nella passata edizione del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Voci che, fino a questo momento, non erano mai state confermate, ma neppure smentite dai due diretti interessati.

Alla fine, però, è stata l'ex tronista di Uomini e donne a voler fare chiarezza e in queste ore sui social ha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Ciprian.

L'ex tronista Andrea Nicole rompe il silenzio e conferma l'addio con Ciprian

"Nelle ultime settimane mi è stato chiesto senza sosta cosa stesse accadendo, ma in quel momento non lo sapevo bene neanche io" ha scritto Andrea Nicole nel suo post social.

"Inizialmente non c'era nulla di definito e non avrei saputo cosa dire, alla fine mi sono chiusa nel mio silenzio allontanandomi da tutto e tutti per raccogliere i pezzi di me rimasti, e chiedendo aiuto a chi ha le competenze per farlo" ha svelato l'ex tronista di Uomini e donne, senza nascondere che non è stato facile accettare questa separazione.

"Ora lo sono e l'unico modo per proteggermi e tutelarmi era proprio quello che sperano non sarebbe mai accaduto: la fine della nostra storia" ha scritto ancora Nicole confermando così l'addio con Ciprian.

Non è mancato un ringraziamento a tutti coloro che, in questo periodo, le sono stati accanto.

Andrea Nicole e Ciprian: presto in studio a Uomini e donne?

Insomma, un addio che sembrerebbe essere ufficiale al 100% quello tra Andrea e Ciprian, e a questo punto non si esclude che i due possano essere protagonisti in una delle prossime registrazioni di Uomini e donne per raccontare dal vivo l'epilogo della loro storia d'amore.

Qualche settimana fa, ad esempio, + toccato alla coppia composta da Davide e Chiara: i due, dopo l'annuncio della rottura definitiva, hanno partecipato a un confronto in studio, al quale ha preso parte anche la dama Roberta Di Padua, protagonista di un avvicinamento sospetto che c'era stato con l'ex tronista Davide.