Nelle puntate che andranno in onda settimana su Canale 5 di Un altro domani, da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre, ci saranno novità interessanti. In particolare, Sergio e Julia continueranno ad organizzare la Giornata del Mobile e saranno alla ricerca della location per l'eventi, perché Tirso non metterà a disposizione il suo albergo. Intanto, i due nel momento in cui si scioglieranno dal vincolo del matrimonio inizieranno ad andare molto d'accordo e avremmo una sintonia mai trovata, però cercheranno di nascondere queste cose per evitare pettegolezzi tra i paesi vicini e anche per non far arrivare la notizia a Diana.

Intanto, nel passato Kiros continuerà ad aiutare Carmen nei preparativi alle nozze, ma la donna vedrà da un lato Victor molto disinteressato al matrimonio e dall'altro noterà che Kiros non riuscirà più a reggere il doppio gioco. A causa di tutto ciò, Carmen sarà molto frustrata e se la prenderà con Ines, salvo poi chiederle scusa per la sfuriata.

Nelle puntate nella prossima settimana su Canale 5, Sergio e Julia continueranno a preparare la prima Giornata del Mobile, ma ancora trovare una sede per ospitare l'evento e avranno bisogno anche di farlo al più presto.

Intanto, il rapporto tra Julia e Sergio sarà la cosa più incredibile perché i due andranno d'accordo, proprio dal momento in cui hanno sciolto tutti i vincoli del matrimonio.

I due però nasconderanno la loro intesa, per evitare che la notizia arrivi fino a Diana e perché non vorranno sentire i pettegolezzi dei vicini del paesino spagnolo.

Poco dopo, Kiros continua ad assistere Carmen nei preparativi delle nozze. La ragazza però non sarà da un lato che suo marito futuro Victor non è molto interessato al matrimonio e dall'altro che il suo amante non vorrà più reggere il doppio gioco.

Per questo motivo Carmen sarà molto in crisi e sfogherà le sue frustrazioni con Ines, però subito se ne pentirà e chiederà scusa . Ines dal canto la perdonerà, in quanto sarà l'unica che ascolterà sempre la ragazza.

Poco dopo, Patricia dirà a Mabale che dovrà scoprire il contenuto delle casse caricate segretamente sul camion della fabbrica.

Intanto, Ventura verrà a sapere di queste indagini e dirà a Francisco che dovrà assolutamente scoprire chi c'è dietro a tutto ciò.

Successivamente, Angel dirà ad Ines cosa contiene la valigetta che sta custodendo. La donna però non vorrà assolutamente parlare con l'uomo perché ha saputo che è andato con una prostituta.

