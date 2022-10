Sono passate un bel po' di settimane da quando Ida ha ripreso a frequentare Alessandro. La dichiarazione d'amore che il cavaliere di Uomini e donne ha fatto alla "regina" del Trono Over ha favorito il loro riavvicinamento che, ormai, sta andando avanti da tempo. Dopo essere stati sorpresi in aeroporto mentre si scambiavano effusioni, Platano e Vicinanza sono tornati in studio e hanno ribadito di voler proseguire nella conoscenza. Molti fan del programma, dunque, pensano che presto potrebbe formarsi una nuova coppia tra i senior.

Aggiornamenti sui protagonisti di Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni che sono trapelate sulle ultime registrazioni di Uomini e Donne, nulla sembra scalfire la conoscenza tra Ida e Alessandro.

In queste settimane, infatti, sono accadute tante cose che avrebbero potuto minare il rapporto tra la dama e il cavaliere, a partire dalle ripicche di Roberta e Riccardo fino ad arrivare ai tentativi di Guarnieri di riavvicinarsi all'ex fidanzata.

Da quando ha detto di aver messo un punto definitivo alla storia d'amore con il pugliese, Platano non è mai tornata indietro, almeno non ufficialmente.

Di fronte alle nuove frequentazioni del tarantino, infatti, la parrucchiera ha perso le staffe un paio di volte, come quando ha saputo che lui aveva ripreso a sentire Gloria al telefono.

La scenata di gelosia che Ida ha fatto a Riccardo, però, non ha avuto serie conseguenze sul suo legame con Vicinanza, anzi, si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero la "regina" del dating-show vicina all'addio in coppia.

Il futuro della 'regina' di Uomini e Donne

Anche se nelle ultime puntate di Uomini e Donne che sono andate in onda hanno dichiarato che tra loro non c'è stato nulla di fisico, si sa già che Ida e Alessandro torneranno a baciarsi a breve.

Le anticipazioni delle registrazioni che ci sono state in queste settimane, fanno sapere che i due sono stati sorpresi da alcuni fan all'aeroporto di Bergamo mentre si scambiavano affettuosità. Chi ha visto Platano e Vicinanza fuori dagli studi Elios, ha raccontato che facevano fatica a staccarsi per quanta passionalità c'era tra loro prima della partenza di lui.

Come ha confermato in un'intervista che ha rilasciato al magazine della trasmissione di recente, il cavaliere fa sul serio con la dama del Trono Over e va spesso a trovarla a Brescia.

"Mi vedo già a casa sua", ha fatto sapere il napoletano che, dopo mesi di incertezza, ha ammesso di essersi innamorato di Ida e di voler costruire qualcosa di importante con lei.

Gli scontri con l'ex a Uomini e Donne

Se le cose dovessero continuare ad andare così bene, non è da escludere che presto Ida e Alessandro potrebbero decidere di lasciare il programma mano nella mano.

L'obiettivo di chi partecipa a Uomini e Donne, infatti, dovrebbe essere quello di incontrare una persona con la quale intraprendere una relazione lontano dai riflettori e, stando alle ultime notizie che sono trapelate, Platano e Vicinanza sarebbero vicinissimi a raggiungerlo.

La bresciana ha abbandonato il dating-show solo con Riccardo e per ben due volte: la storia d'amore, però, non ha funzionato e oggi entrambi figurano nel parterre e non perdono l'occasione per punzecchiarsi.

Sono quasi all'ordine del giorno le liti che i due ex fidanzati propongono ai telespettatori: accesi battibecchi che sembrano identici a quelli che avevano quando erano una coppia.

Alessandro, dal canto suo, si dice certo del fatto che Ida ha voltato pagina e crede nel loro ritrovato rapporto.

Ad oggi, 28 ottobre, la "regina" del Trono Over non ha ancora compiuto il grande passo di scegliere il napoletano e iniziare con lui una relazione privata.