Pinuccia Della Giovanna è una delle dame più chiacchierate di Uomini e donne, soprattutto per il suo attaccamento morboso ad Alessandro Rausa. In un'intervista rilasciata a U&D Magazine, Pinuccia ha sconfessato le precedenti dichiarazioni del 92enne, sostenendo che tra loro ci sarebbe stato qualcosa di fisico. "Dei baci ce li siamo dati" ha dichiarato Pinuccia, che sembra ancora non farsene una ragione del fatto che il cavaliere la veda solo come un'amica.

Pinuccia non molla Alessandro: lui la vede solo come amica

Pinuccia, la dama di Vigevano presente dalla scorsa stagione a Uomini e donne, non riesce proprio a dimenticare il cavaliere Alessandro Rausa.

Lui, in più di un occasione, ha fatto presente di vederla solo come un'amica. Lei, invece, sembra vederlo come il suo fidanzato. La sua insistenza esagerata ha creato numerose discussioni in studio, tanto che anche Maria De Filippi, in una delle ultime puntate trasmesse su Canale 5, ha sbottato contro Pinuccia. La conduttrice le ha fatto chiaramente intendere che doveva lasciarlo stare. Il messaggio è stato recepito dalla dama? Pare di no, secondo almeno le sue ultime dichiarazioni.

Pinuccia 'sbugiarda' Alessandro: 'Dei baci ce li siamo dati'

Pinuccia è tornata a parlare di Alessandro Rausa e di cosa desidera dal lui in questo momento. La dama di Vigevano si è soffermata sulle ultime dichiarazioni del cavaliere, in cui lui aveva detto che tra loro due non c'era stato nulla di fisico.

Pinuccia, invece, afferma il contrario. "Dei baci ce li siamo dati, anche in studio" ha affermato la dama, che ha proseguito ricordando quella volta in cui Alessandro, al termine di una sfilata, andò da lei per abbracciarla e baciarla sulle labbra. Un bacio che, a detta della dama, le aveva fatto saltare il cuore dal petto.

Insomma, secondo il racconto di Pinuccia, Alessandro avrebbe mentito.

U&D: Pinuccia e Alessandro riusciranno a restare amici?

Pinuccia desidererebbe passare una giornata insieme a Rausa. Vorrebbe che lui le telefonasse o che andassero a cena insieme. Ha pure dichiarato che le andrebbe bene rimanere una semplice amica, purché lui non la faccia arrabbiare o la prenda in giro.

Sarà un po' difficile che lei non si arrabbi, visto quello che succede ogni qualvolta che una dama si mostra interessata al 92enne. Non è mancata neppure una frecciatina verso Tina Cipollari, con la quale Pinuccia si ritrova a discutere in ogni puntata. A detta della dama di Vigevano, se lei è diventata così "comandina" e alza la voce è proprio per colpa dell'opinionista. Prima di arrivare a Uomini e donne e scontrarsi con Tina, lei a casa non aveva mai alzato la voce. Insomma, il suo atteggiamento sarebbe cambiato per colpa di Tina. L'opinionista cosa ne penserà di queste dichiarazioni?