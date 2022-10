Grandi colpi di scena nel corso della puntata di Uomini e donne del 19 ottobre. Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Alessandro, Ida e Roberta.

I tre protagonisti del trono over torneranno prepotentemente al centro della scena dopo che Roberta metterà in discussione l'interesse di Alessandro nei suoi confronti.

Verrà fuori un dibattito particolarmente acceso e infuocato, il quale porterà Alessandro a fare una confessione del tutto inaspettata nei confronti della sua ex Ida.

Roberta sbotta su Alessandro: anticipazioni U&D del 19 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne del 19 ottobre rivelano che Roberta e Alessandro si ritroveranno al centro dello studio per un nuovo confronto, dopo che negli ultimi giorni hanno scelto di riprendere in mano le redini del loro rapporto e quindi conoscersi meglio.

Eppure, nonostante gli "sforzi", Roberta ammetterà di non essere soddisfatta per nulla di come stanno andando le cose.

La dama metterà in discussione l'atteggiamento e il modo di fare di Alessandro, tanto da arrivare a dire che secondo lei non avrebbe ancora dimenticato la sua ex Ida Platano.

Alessandro confessa di amare Ida: anticipazioni Uomini e donne del 19/10

Insomma, Roberta sembra essere convinta al 100% che, sebbene Alessandro continui a dire di aver messo la parola "fine" al suo rapporto con Ida, in realtà non si sarebbe ancora ripreso del tutto e il suo cuore batterebbe forte per la dama siciliana.

Una confessione a dir poco clamorosa quella di Roberta che, ovviamente, non passerà inosservata in studio e scatenerà subito accesissime polemiche.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 19 ottobre 2022 rivelano che, il colpo di scena finale, arriverà nel momento in cui Alessandro deciderà di gettare la maschera e di far chiarezza sui suoi sentimenti.

Il cavaliere del trono over finirà così per confessare di essere ancora innamorato della sua ex Ida e quindi di non averla affatto dimenticata.

Riccardo non c'è in studio: anticipazioni Uomini e donne 19 ottobre 2022

Una confessione spiazzante per Ida Platano che, in un primo momento, sosterrà di non credere alle parole di Alessandro.

Nel corso della puntata, però, la dama siciliana cambierà idea nei confronti del cavaliere, fino a decidere di dargli una seconda possibilità: i due si rivedranno insieme per una nuova esterna fuori dallo studio televisivo del talk show Mediaset.

Cosa succederà a questo punto? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Riccardo Guarnieri non sarà presente alla puntata del 19/10.

Il cavaliere non comparirà in studio e non verrà svelato il motivo di questa sua "misteriosa" assenza in trasmissione.