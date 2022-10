Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera Un posto al sole. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 31 ottobre al 4 novembre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:50.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla prigionia di Marina, sulle avventure vissute dagli abitanti di palazzo Palladini ad Halloween, sui segreti di Lia, sulla tristezza di Manuela e sull'incontro fra Viola, Rosa e Manuel.

Fabrizio spaventa Marina

Le anticipazioni di Un posto al sole segnalano che Marina sarà ancora segregata: a un certo punto sembrerà riuscire a convincere Fabrizio a liberarla dopo vari tentativi.

Le cose purtroppo però non andranno come sperava perché un evento inaspettato vanificherà momentaneamente qualsiasi sua possibilità di salvezza.

Alberto racconterà alcune storie molto inquietanti ai bambini del palazzo, che decideranno di trascorrere la notte di Halloween a catturare i fantasmi in giro.

Lia sarà sempre più intenzionata a portare avanti il suo piano, tanto da correre dei rischi che potrebbero rivelarsi fatali. Più tardi, la donna si recherà nel seminterrato di Alberto a frugare e verrà scoperta da Diego, a cui chiederà di mantenere il suo segreto.

Silvia si confida con Michele

Ferri scoprirà che il motivo per cui Marina si è allontanata da lui è diverso da quello che crede. Nonostante ciò, l'uomo non riuscirà a smettere di pensare alla signora Giordano e tenterà di tutto per distrarsi.

Nel frattempo, la donna si ritroverà sempre più in balia della follia di Fabrizio.

In occasione della notte di Halloween, Guido, Silvia e Mariella si renderanno conto molto presto che l'unico modo per non avere brutte sorprese è quello di non farle agli altri. Intanto Manuela soffrirà moltissimo per il perdurare della distanza di Niko e deciderà di prendere una dolorosa decisione che finirà per incidere sul piccolo Jimmy.

Viola farà una proposta a Damiano per aiutarlo a risolvere i problemi del figlio. Manuela si prenderà del tempo per prendere una decisione importante che potrebbe dare una svolta alla sua vita.

Filippo deciderà di raccontare al padre dell'ipotesi di un ritorno di fiamma fra Marina e Fabrizio. Grazie al racconto del figlio, Ferri avrà però un'importante intuizione che forse potrebbe cambiare il destino della donna.

Nel tentativo di aiutare Damiano, Viola conosce Rosa e Manuel, facendosi una cattiva impressione della donna. Infine Silvia parlerà con Michele di un argomento molto delicato.