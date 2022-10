Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ormai giunta alla sua diciassettesima stagione. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 30 ottobre al 5 novembre 2022, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:55.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Gerry di abbandonare il torneo di golf, sulla preoccupazione di Max per il fratello, su una proposta di Dexter a Maja e Florian e sulla vicinanza di Ariane e Cornelia.

Le anticipazioni di Tempesta d'amore

Gerry si convincerà di non avere nessuna speranza di battere Dexter Torrence al torneo di golf e deciderà di ritirarsi. Poco dopo però il giovane si renderà conto che in questo modo non potrà più aiutare Shirin a comprare il salone di bellezza per cui hanno già firmato un contratto. Convinto sempre più di voler aiutare l'amata, Gerry deciderà di guadagnare il denaro necessario facendo servizi di giardinaggio per gli abitanti del paese. Per mettere in pratica il suo piano, il giovane chiederà aiuto al fratello Max che, in questo modo, scoprirà dell'esistenza del contratto firmato da Gerry con l'aiuto di Erik. Sconvolto e arrabbiato per l'ingenuità del fratello, Max riuscirà a convincerlo ad annullare il contratto, per poi chiedergli di non partecipare al torneo di golf per amore di Shirin.

Dexter Torrence chiederà a Maja di fare delle foto sul suo investimento nel parco naturale che vorrebbe realizzare con Florian. Costanze rientrerà dalla foresta e prenderà un insetto che si trova sul maglione di Maja.

Più tardi, Florian sarà costretto a sospendere il progetto per la creazione del parco naturale a causa di una segnalazione anonima per la tutela dell'ambiente.

Saputo ciò, Dexter proporrà a Florian e Maja di realizzare il parco naturale negli Stati Uniti.

Cornelia e Werner si mostreranno molto grati nei confronti di Ariane che gli ha aiutati a fare annullare l'ordine di ricovero obbligatorio a una clinica psichiatrica. In seguito, Holle inizierà a cambiare idea su Kalenberg, vedendola sotto un'altra luce.

Invece la stessa cosa non succederà a Rosalie e Christoph che continueranno a non fidarsi di lei.

Andrè e Alfons inseguiranno un misterioso ladro che nessuno conosce. Ariane tenterà di avvicinarsi ancora di più a Cornelia, che preferirà però trascorrere più tempo con Werner. Poco dopo, i piani della Kalenberg rischieranno di saltare a causa di una notizia inattesa. Maja riceverà una brutta notizia che rischierà di far saltare i suoi progetti di vita con Florian.