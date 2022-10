Tante novità accadranno durante le nuove puntate di Un posto al sole, trasmesse dal 17 al 21 ottobre su Rai 3. Le trame dello sceneggiato svelano che Antonio non prenderà bene la separazione tra Eugenio e Viola. Chiara Petrone, invece, lascerà Napoli.

Un posto al sole: anticipazioni prossime puntate

Le anticipazioni di Un posto al sole, inerenti le prossime puntate svelano che Marina dimostrerà di avere sempre più paura in quanto capirà di essere caduta in un tunnel senza via di uscita. Manuela, invece, consiglierà a Jimmy di prendere una decisione romantica.

In questo modo, la donna incasserà la gratitudine di Niko, con il quale nascerà una sintonia sempre più evidente.

Sasà incontrerà una persona che stima molto grazie all'intervento di Mariella e Guido. Manuela, invece, continuerà a essere sempre più invadente nella vita di Niko e suo figlio. Tutto questo provocherà dissidi sempre più forti tra lei e la gemella. Per questa ragione, Micaela deciderà di usare uno stratagemma per sferrarle un tiro mancino.

Antonio non condivide la separazione dei genitori

Nelle nuove puntate di Upas, Roberto riceverà una missiva, che sembrerà un addio da parte di Marina. Le pene sentimentali di Cerruti, invece, serviranno come spunto a Michele per affrontare l'argomento attuale in radio.

Nel contempo, Viola cercherà di conquistare una nuova quotidiana dopo essere tornata single. Tuttavia, la separazione da Eugenio non sarà condivisa da Antonio. Il bambino, infatti, faticherà non poco ad abituarsi al nuovo stile di vita nonostante l'amore della madre e dei nonni. Micaela, invece, metterà in difficoltà suo figlio Jimmy a causa della sua scelta nei riguardi di Manuela e Niko.

Mastro Peppe continuerà a fare la corte a Giulia. Inoltre, l'impresario edile continuerà i suoi lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Alberto, dove farà una scoperta che potrebbe risolvere un mistero che dura da decenni. A tal proposito, Lia spierà una conversazione tra Peppe e Palladini. Durante l'incontro, i due uomini discuteranno su di una stanza vuota trovata dietro la parete del seminterrato. Per questa ragione, la cameriera deciderà di andare a visionarla durante la notte, rischiando di essere colta in flagrante.

Chiara parte da Napoli

La partenza di Chiara sarà sempre più vicina. La giovane, infatti, si appresterà ad entrare in un centro di riabilitazione per uscire dal tunnel della droga. A tal proposito, Nunzio deciderà di fare un regalo indimenticabile alla sua fidanzata, prima della sua partenza che la porterà lontana da Napoli. Per questo motivo, il figlio di Nunzio chiederà consiglio a Rossella. Antonio, invece, sarà sempre più scontroso a causa della scelta della madre di allontanarsi da Eugenio. Ornella e Raffaele, a questo punto, decideranno d'intervenire nei confronti di Viola. Chiara e Nunzio saranno protagonisti di un addio strappalacrime mentre Lia capirà di non poter più agire indisturbata. Infine Jimmy e Bianca decideranno di improvvisarsi investigatori.