Le vicende de Il Paradiso delle Signore 7 continuano ad emozionare il pubblico di Rai 1. Nuovi intrighi e rivelazioni caratterizzeranno le puntate in onda dal 24 al 28 ottobre 2022. Stando alle anticipazioni, Umberto Guarnieri architetterà un modo per allontanare Maria dal grande magazzino. Nel frattempo, Anna tornerà a Milano e sarà costretta a rivelare a Salvo il motivo che l'ha spinta a mentire sul viaggio negli Stati Uniti.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 ottobre: Adelaide usa Maria per oltraggiare Flora

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 7 in onda da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2022 Flora mostrerà a Vittorio i suoi bozzetti, ma non otterrà la reazione desiderata.

Al contrario, invece, il direttore farà i complimenti a Maria per l'abito disegnato alla giovane baronessa Foppa. Nel frattempo, Salvatore inizierà a preoccuparsi per Anna che non dà notizie di sé, ne delle condizioni della madre. Intanto al Paradiso, Conti presenterà a tutto il team il nuovo contabile Vito Lamantia. Adelaide verrà a conoscenza dei risultati raggiunti da Maria e godrà nel sapere che Flora si senta messa da parte. Per darle un ulteriore colpo allo stomaco, la contessa non solo inviterà la giovane Puglisi alla festa organizzata al Circolo, ma approfitterà della serata per elogiarla pubblicamente. Questo gesto scatenerà la rabbia della stilista, la quale inizierà a temere che la ragazza possa soffiarle il posto.

Spoiler Il Paradiso delle signore 7 dal 24 al 28 ottobre: Anna rivela a Salvo il motivo del suo viaggio

Emergerà una verità inaspettata su Anna nelle puntate del Paradiso delle signore in onda dal 24 al 28 ottobre 2022. Come riferiscono le anticipazioni rilasciate sul web, la contabile risulterà irraggiungibile negli Stati Uniti e Salvo non nasconderà le sue preoccupazioni all'amico Marcello.

Nel frattempo Armando tornerà da una consegna e rivelerà a Barbieri di aver intravisto Caterina, la madre di Anna. La donna, dunque, non si trova negli Stati Uniti. I due amici si chiederanno cosa la giovane stia nascondendo al marito ma, prima di puntare il dito, decideranno di scoprire la verità. Marcello si recherà al paese di Anna e lì avrà la conferma che Caterina è in Italia e che, dunque, la contabile non avrà detto la verità.

Dopo un'iniziale titubanza, Barbieri e Ferraris racconteranno a Salvatore ciò che avranno scoperto. Intanto, Anna rientrerà a Milano e, messa alle strette, farà al marito una rivelazione scioccante.

Veronica è vittima di un'aggressione: Il Paradiso delle signore 7, anticipazioni 24-28 ottobre

La notizia del mancato annullamento del matrimonio tra Gloria ed Ezio porterà ulteriore tensione a casa Colombo. Per sdrammatizzare, Gemma e Stefania faranno una sorpresa ai rispettivi genitori. Ciò, però, non basterà a tranquillizzare gli animi. I giornalisti, infatti, inizieranno ad essere sempre più invadenti. Come se non bastasse, Veronica verrà aggredita da alcune donne bigotte che la accuseranno di essere la concubina di Ezio.

Nel frattempo, Flora confiderà le sue ansie ad Umberto, il quale deciderà di "eliminare" l'ostacolo che infastidisce l'amata compagna. L'uomo chiederà alla baronessa Foppa di assumere Maria nella sua azienda di tessuti che si trova in Costa Azzurra. In questo modo, la novella stilista sarebbe lontana dal Paradiso delle signore. Quando la proposta di lavoro arriverà alla giovane siciliana, Adelaide e Matilde inizieranno ad insospettirsi.