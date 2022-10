Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap dell'access prime time di Rai Tre. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda il 3 novembre svelano nuovi colpi di scena. Roberto, seppur a malincuore, giungerà a una triste conclusione. Viola, invece, si lascerà coinvolgere dai problemi familiari di Damiano.

Upas, spoiler 3 novembre: la conclusione di Roberto

Dunque, nel corso della puntata di Upas del 3 novembre saranno narrati ancora una volta gli eventi legati alla misteriosa sparizione di Marina. Quest'ultima, essendo stata rapita dal suo folle ex marito, non può dare segni di vita.

Questa prolungata assenza farà insospettire non poco Roberto. Il suo amato, difatti, pur avendo ricevuto la missiva di addio firmata dalla donna, ancora non si capacita del fatto che Marina sia scomparsa senza alcun preavviso. Del resto la lettera è stata scritta da Rosato e non certo da lei. Tuttavia, il padre di Filippo giungerà alla conclusione che la donna lo abbia lasciato definitivamente. Pertanto Ferri si metterà l'anima in pace, certo che questa volta sia finita per sempre fra loro due. Marina, al contempo, sarà in balia delle idee folli generate dalla mente disturbata del suo ex marito.

Upas, anticipazioni 3/11: Viola vuole aiutare Damiano

Nel corso della puntata di Upas che andrà in onda il 3 novembre sarà dato spazio anche alle vicende di Viola.

Quest'ultima, essendo stata costretta ad accettare la scorta, ha finito per avvicinarsi non poco a Damiano. Il giovane poliziotto sembra avere diversi problemi familiari. Difatti è separato e deve avere a che fare con una ex non certo docile e nemmeno tanto corretta. Pertanto la giovane Bruni finirà per lasciarsi coinvolgere dalle beghe del suo agente di scorta.

La donna si offrirà per aiutare Damiano a recuperare un rapporto civile con suo figlio Manuel. Ben presto, però, arriverà per lei una proposta inaspettata. Tuttavia gli spoiler non rivelano di cosa possa trattarsi.

Upas, episodio del 3 novembre: Manuela vuole dare una svolta alla sua vita

Le anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa il 3 novembre rivelano che anche Manuela si troverà a vivere momenti difficili.

La ragazza sarà ancora scossa per il rifiuto da parte di Niko. Nonostante la delusione la giovane sembra determinata ad andare avanti, dando una svolta alla sua vita. A quanto pare la sorella di Serena sembrerà a un passo dal prendere una decisione inaspettata. Anche in questo caso gli spoiler sono criptici e non anticipano di cosa possa trattarsi nello specifico. Tuttavia si potrebbe ipotizzare che la ragazza possa decidere di lasciare Napoli.