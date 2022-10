Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Un posto al sole, incentrata sulle vicende di alcuni condomini di un palazzo di Posillipo. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 17 al 21 ottobre 2022, tutti i giorni su Rai 3 a partire dalle ore 20:45.

Le vicende della settimana saranno principalmente incentrate sui problemi di Marina, sulla vendetta di Micaela contro Manuela, sulla delusione di Antonio verso Viola, sulla scoperta di Mastro Peppe e sul regalo di Nunzio per Chiara.

Manuela aiuta Jimmy

Marina scoprirà di aver imboccato una strada che sembra non avere una via d'uscita.

Manuela deciderà di aiutare il piccolo Jimmy a gestire nella maniera migliore un problema di carattere sentimentale. In questo modo, la giovane si guadagnerà la gratitudine del suo amato Niko. Nonostante ciò, Manuela proseguirà nei suoi tentativi di essere sempre più presente nella vita di quest'ultimo e di Jimmy. L'iniziativa della gemella farà arrabbiare moltissimo Micaela che medita vendetta con un colpo basso.

Sasà si preparerà a recarsi a un appuntamento galante organizzato da Guido e Mariella. In suo aiuto accorrerà anche un conoscente che lo incoraggerà a non perdersi d'animo.

Antonio soffre per la separazione dei genitori

Roberto riceverà una lettera che avrà tutte le caratteristiche di una lettera d'addio. Cerruti soffrirà moltissimo a causa dei dubbi e i dolori sentimentali che sente nel suo animo e lo confiderà a Michele. La storia dell'amico ispirerà il giornalista ad affrontare un nuovo argomento in radio.

Viola s'impegnerà ad acquisire una nuova quotidianità nella sua vita. Antonio faticherà ad abituarsi alla sua nuova situazione familiare nonostante l'affetto dei nonni. Il bambino non riuscirà a perdonare alla madre per aver deciso di non voler più vivere insieme al padre Eugenio. Viola soffrirà per il rancore del figlio e deciderà di svagarsi continuando a frequentare il collega Damiano.

Dopo aver sentito le parole di Micaela contro di lui e Manuela, Niko ideerà un piano per sferrare la prossima mossa contro la sua ex. La sua iniziativa però finirà per danneggiare piccolo Jimmy.

Rossella aiuta Nunzio

Mastro Peppe continuerà a corteggiare Giulia, finendo per scoprire qualcosa di inaspettato durante i lavori di ristrutturazione a palazzo Palladini. Visto ciò, l'uomo racconterà ad Alberto di aver trovato uno spazio vuoto, di cui nessuno sapeva nulla, situato in una delle pareti del seminterrato. La cameriera Lia ascolterà di nascosto la loro conversazione e deciderà di andare a vedere di persona più tardi per poi essere scoperta. La donna si renderà conto di non poter più fare nulla a casa Palladini senza essere vista.

In occasione della partenza di Chiara, Nunzio chiederà un consiglio a Rossella per fare alla fidanzata un regalo indimenticabile.

Infine Raffaele e Ornella si renderanno conto della tristezza di Antonio e decideranno di intervenire.