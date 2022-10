La prima stagione di Viola Come Il Mare giunge alla conclusione e le anticipazioni del finale di stagione si preannunciano ricche di tensioni emotive e di colpi di scena.

Nel dettaglio, nell’ultima puntata della fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman in onda venerdì 4 novembre su Canale 5, tutti i nodi verranno l pettine. La giornalista incontrerà una persona molto pericolosa che la userà come oggetti di ricatto, mentre Francesco Demir si renderà conto che qualcuno sta depistando le sue indagini sul traffico di essere umani.

Francesca Chillemi sul finale di stagione di Viola Come Il Mare: 'Ne vedremo delle belle'

Come sottolineato dall’attrice Francesca Chillemi che veste i panni della protagonista di Viola Come Il Mare, nell’ultima puntata della fiction ispirata al romanzo Conosci L’Estate? di Simona Tanzini ne succederanno delle belle.

La penultima puntata di Viola Come Il Mare ci ha lasciati con due grandi colpi di scena: il primo riguarda la rivelazione scioccante della madre di Francesco, ovvero che lui è figlio di un altro uomo, la seconda invece si tratta del primo incontro tra Viola e don Andrea che è finito in maniera tragica.

Nel dettaglio, la giornalista Vitale ha percepito nel prete un’emozione negativa, la repulsione. Infatti, don Andrea con occhi indiavolati ha cacciato in malo modo la signorina Vitale, urlando che non vuole saperne niente di lei. Allora, che cosa accadrà nella puntata finale della prima stagione di Viola Come Il Mare?

Anticipazioni Viola Come Il Mare: Vitale indaga sulla scomparsa di Dalila

Stando alle anticipazioni, la giornalista non riuscirà a togliersi di dosso la delusione che prova nei confronti di don Andrea. Mentre si chiede il perché di questo stato d'animo, si ritroverà invischiata in un nuovo, misterioso caso, che la colpirà particolarmente.

Si tratta di Dalila, una ragazza di cui si sono perse le tracce da tanto tempo. Interrogando il padre, la giornalista Vitale si renderà conto che l’uomo non ha mai perso la speranza di trovarla, riabbracciarla.

Nel frattempo, l’ispettore capo Demir sarà sempre più convinto che qualcuno del distretto di polizia sia un informatore segreto della banda legata al traffico di essere umani. Successivamente, Viola confiderà al suo vicino di casa che la scomparsa di Daria potrebbe essere collegata a quanto accaduto a Farah.

Una persona pericolosa usa Viola come oggetto di un ricatto

L’ispettore capo Demir, interpretato da Can Yaman, deciderà di seguire l’intuizione di Viola Vitale. Quest’ultima, intanto, farà una terribile scoperta che riguarda le sue origini.

Volendo dimenticare questo dettaglio doloroso, la giornalista inghiottirà dei farmaci per scacciare via quello stato di profonda prostrazione in cui è piombata. Questa situazione, però, la porterà a fare un incontro sbagliato e molto pericoloso. Lo spietato uomo la prenderà in ostaggio per usarla come oggetto di un ricatto. L’ispettore capo Demir farà di tutto per salvarla.