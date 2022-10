Ieri sera, venerdì 21 ottobre, è andata in onda su Canale 5, la quarta puntata della serie televisiva Viola come il mare. In questo quarto appuntamento, Viola ha provato in tutti i modi a fare un salto superiore nel rapporto tra lei e Raniero. Infatti, la protagonista ha deciso di svelare al suo uomo la malattia con la quale convive. Il ragazzo però ha scoperto della sinestesia di Viola, ancor prima che lei decidesse di parlargliene.

Allo stesso tempo anche il rapporto tra Demir e Farah ha delle novità, in quanto l'ispettore non è più attratto dalla ragazza, ma ha deciso di aiutarla nel momento in cui la donna è scappata dal centro di accoglienza.

Viola e Raniero rinviano il loro weekend romantico

Nella puntata in onda ieri sera venerdì 21 ottobre, Viola è sempre più convinta che Raniero sia l'uomo giusto per lei. Per questo motivo, la protagonista cerca di trovare del tempo libero da poter dedicare al suo ragazzo. I due, quindi, provano in tutti i modi ad organizzare un weekend romantico, ma gli imprevisti sono dietro l'angolo e la coppia è costretta a rinviare il loro viaggio.

Viola si becca un brutto raffreddore, ma allo stesso tempo ci sono tanti problemi anche sul posto di lavoro per la ragazza, perché una ristoratrice muore improvvisamente e la redazione deve scrivere un pezzo al più presto. Quindi, Vitale non può più prendersi i giorni liberi e deve rinviare il weekend a Pantelleria.

Demir si allontana da Farah

Nel frattempo Francesco non è più attratto da Farah e quindi prende le distanze dalla ragazza. Ad un certo punto l'ispettore riceve una chiamata e corre ad aiutare la ragazza che è scappata via dal centro di accoglienza.

Invece, Viola si trova di fronte ad un caso che la tiene molto impegnata. Infatti, la giornalista deve scrivere un articolo sul tentato omicidio dell'avvocato Graziosi.

Infine, la protagonista della Serie TV prende una decisione molto importante: raccontare al suo fidanzato Raniero che ha una malattia che si chiama sinestesia. Il giovane però scopre tutta la verità sulla malattia della sua ragazza, prima che lei possa dirglielo di persona.

Dove rivedere le puntate precedenti di Viola come il mare

Non ci resta che attendere il passaggio televisivo della nuova puntata di venerdì 28 ottobre per scoprire ulteriori novità della serie con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman per avere ulteriori sviluppi sulle rispettive storie d'amore e professionali dei due.

Intanto per rivedere gli episodi precedenti è possibile collegarsi a Mediaset Infinity e rivederle in maniera gratuita in qualsiasi momento.