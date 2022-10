Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Viola come il mare, nella quinta puntata che andrà in onda questa sera venerdì 28 ottobre su Canale 5 alle 21:25, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, i due protagonisti la giornalista Viola Vitale e l'ispettore Francesco Demir continueranno ad indagare su casi sempre più complicati. Allo stesso tempo però, i personaggi interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman dovranno anche fare i conti con i loro rispettivi problemi sentimentali.

Nel mentre, Viola sarà sempre più vicina alla verità su suo padre e Demir farà un passo in avanti importante per quanto riguarda il traffico di esseri umani.

Viola vorrebbe andare a convivere con Raniero

Nella quinta puntata in onda questa sera venerdì 28 ottobre su Canale 5, Viola e Francesco saranno alle prese con i loro rispettivi problemi sentimentali. Da un lato ci sarà la giornalista che vorrebbe iniziare una convivenza con Raniero per rendere più matura la loro relazione. Dall'altro lato invece, Demir sarà molto amareggiato, in quanto si è sentito ingannato da Farah. Poi però i due protagonisti in questo nuovo appuntamento saranno chiamati a mettere da parte le loro vicende sentimentali, in quanto dovranno lavorare insieme ad un nuovo caso di cronaca da risolvere.

Tamara aiuterà Viola a rintracciare l'uomo che potrebbe essere suo padre

Poco dopo, sempre nel quinto appuntamento con la fiction Viola come il mare, un giovane atleta perderà la vita in circostanza misteriose e ancora da chiarire. I primi sospetti sulla morte dell'uomo riporteranno ad un decesso per avvelenamento. In ogni caso, Vitale e Demir si lanceranno senza pensarci nelle nuovi indagini in cui è coinvolta la morte dell'atleta.

Allo stesso tempo però, la giornalista dovrà risolvere anche un suo problema personale, cioè quello di ritrovare suo padre. In particolare, Tamara darà un aiuto a Viola molto importante, in quanto riuscirà a farle rintracciare l'uomo che davvero potrebbe essere suo padre.

Demir continuerà con le sue indagini sul traffico di essere umani

Infine, anche Demir continuerà ad indagare senza sosta al traffico di essere umani. Inoltre, l'uomo avrà una buona intuizione che lo potrebbe portare vicino ad una verità pericolosa.

Non ci resta che attendere il passaggio televisivo del quinto appuntamento di questa sera venerdì 28 ottobre per scoprire ulteriori novità sulle vicende personali di Viola Vitale e Francesco Demir e per capire come si risolveranno le indagini a cui entrambi lavoreranno, chi per il giornale e chi per la polizia.