Si avvicina sempre di più al suo epilogo finale la prima stagione la fiction Viola come il mare diretta da Francesco Vicario e ambientata in Sicilia. Le anticipazioni del penultimo episodio in programmazione su Canale 5 il 28 ottobre 2022, raccontano che Raniero Sammartano (Romano Reggiani) farà un gesto importante nei confronti di Viola Vitale (Francesca Chillemi): le proporrà di vivere sotto lo stesso tetto.

Anticipazioni Viola come il mare, del 28/10: Demir si accorge che Farah l’ha ingannato

Nella quinta puntata della fiction prodotta dalla Lux Vide, e che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 28 ottobre, al centro della scena ci saranno come sempre i due protagonisti assoluti Francesco Demir (Can Yaman) e Viola Vitale.

Quest’ultima sarà piuttosto combattuta in quanto Raniero la spiazzerà proponendole di andare a vivivere insieme. La giornalista si troverà in difficoltà e non saprà se accettare di convivere con il suo nuovo compagno.

Demir, invece, cadrà nella disperazione totale quando verrà a conoscenza di essere stato vittima di un inganno da parte della giovane Farah (Kyshan Wilson). Intanto l’ispettore di polizia e la giornalista, come di consueto, uniranno le loro forze per risolvere dei nuovi casi: questa volta a tenerli impegnati saranno un sospetto avvelenamento di una giovane atleta e la morte di un imprenditore. Inoltre Viola continuerà a portare avanti le ricerche per rintracciare il padre che non ha mai conosciuto, contando sul supporto dell'amica e collega Tamara (Chiara Tron).

Riassunto episodi precedenti: Demir prende le distanze da Farah, Viola decisa a rivelare la sua malattia a Raniero

Nelle precedenti puntate, Raniero aiuta Viola nella ricerca del padre, e durante le ricerche scopre che sua madre ha fatto una visita a Palermo pochi anni prima. L’ispettore compie delle indagini sul decesso di un uomo investito da un pirata della strada.

Successivamente un improvviso raffreddore impedisce a Viola di trascorrere un weekend con Raniero. La giornalista deve anche occuparsi del delitto di una ristoratrice, mentre il suo collega Francesco porta avanti le indagini sul traffico di essere umani, decidendo di prendere le distanze da Farah. L’ispettore di polizia, però, si mette alla ricerca della ragazza, visto che fa perdere le sue tracce. Infine la giornalista, dopo aver fatto una scoperta su Tamara, manifesta l’intenzione di rivelare la sua malattia a Raniero.