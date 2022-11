Un nuovissimo sex toy "due in uno" che permetterebbe di raggiungere l'orgasmo femminile in appena trenta secondi. Ma, a quanto pare, il giocattolo erotico non funziona: o almeno, non ha funzionato per le sei donne che hanno deciso di testarlo durante la trasmissione televisiva di Mediaset "Le Iene", in onda su Italia Uno, nella puntata andata in onda ieri, martedì 22 novembre 2022.

L'esperimento sessuale

Delle nove donne coinvolte nell'esperimento sessuale, aiutate dalla sessuologa Marina Anzil, alcune si sono rifiutate, mentre altre hanno accettato di mettersi in gioco.

Tra quelle che non hanno aderito ci sono le influencer Diletta Pagliano e Micol Ronchi, la conduttrice televisiva Emanuela Folliero e la concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip Soleil Sorge. Ad accettare, invece, sono state sei donne dello spettacolo: l'attrice comica Laura Formenti, la conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta, le influencer Katia Zaia e Guenda Goria, la giornalista Monica Bertini e Roberta Bianchini, la Blancar de "Il pagante" e la conduttrice sportiva Marika Fruscio. Il particolare esperimento erotico è durato pochi minuti. Tra le donne che si sono messe in gioco, solo 3 hanno raggiunto l'orgasmo, ma hanno impiegato più dei trenta secondi promessi dai produttori del giocattolo sessuale.

Il risultato della prova

Dopo alcune iniziali incertezze sulla natura del giocattolo, non proprio intuitiva e immediata, le sei donne hanno testato il sex toy, che per una sera sono diventati oggetto di un test irriverente e sono stati sdoganati al punto da essere trasmessi in diretta in prima serata sull'emittente televisiva Mediaset del Canale di Italia 1.

Le sei donne si sono sedute a una scrivania e hanno azionato il vibratore, che ha la forma di una rosa di colore rosso ("un tulipano", dice una delle partecipanti all'esperimento). Durante la stimolazione, le concorrenti hanno affrontato la prima prova: recitare ad alta voce la poesia "Ho bisogno di sentimenti" scritta da Alda Merini. La prima a mollare la presa è stata Maria Teresa Ruta che ha dichiarato: "Per me questo strumento è bocciato. Ho bisogno di avere un partner in carne ed ossa".