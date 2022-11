Da giorni i fan di Amici non parlano d'altro che del severo provvedimento che Rudy Zerbi ha chiesto per l'intera classe a causa delle mancate pulizie in casetta. Rudy ha chiesto alla produzione di eliminare sei allievi, ovvero gli ultimi tre classificati nelle gare di canto e ballo della dodicesima puntata (registrata il 1° dicembre e in onda domenica 4). Nel corso del daytime del 30 novembre, però, il professore ha ritirato la sua proposta per evitare di penalizzare ingiustamente qualcuno, ma ha invitato i talenti del suo team a fare le valigie.

Colpo di scena ad Amici

Il daytime di Amici del 30 novembre è iniziato con l'inaspettata lettera di Zerbi ai ragazzi. Dopo aver ragionato sull'eventualità di eliminare qualche allievo che ha sempre collaborato nelle faccende domestiche, Rudy ha ritirato la proposta di mandare a casa gli ultimi tre nelle gare di canto e ballo della prossima puntata.

Un'autrice si è collegata con la casetta e ha letto la nuova richiesta del professore: "Posso decidere il destino dei miei alunni, quindi chiedo a Tommy Dali, Aaron e Piccolo G di fare la valigia e andare in sala relax".

I tre titolari hanno immediatamente obbedito e sono andati in camera per sistemare le loro cose.

Pochi minuti dopo, anche Raimondo Todaro ha chiesto di fare lo stesso ad un solo talento della sua squadra: Mattia Zenzola, nonché l'unico ad essere stato inserito nel gruppo di coloro che hanno pulito meno da quando è iniziata l'edizione in corso.

L'addio alla casetta di Amici

I quattro allievi indicati da Zerbi e Todaro hanno preparato le valigie e, poco prima di andare in sala relax, hanno saputo che il loro destino potrebbero conoscerlo tra un bel po' di tempo. Maria De Filippi si è collegata con la casetta e ha informato i ragazzi che Rudy e Raimondo potrebbero impiegarci anche tutta la notte prima di scegliere qualche provvedimento da"infliggere" ad ognuno di loro per la questione sporcizia e mancate pulizie.

I talenti in bilico hanno salutato i compagni (Cricca è scoppiato a piangere pensando di dover rinunciare ad uno dei suoi più cari amici) e si sono riuniti in una zona della scuola dove attenderanno la decisione dei due insegnanti.

Mattia ha continuato a protestare per essere tra quelli che rischiano l'eliminazione: negli ultimi daytime di Amici che sono andati in onda, il ballerino non ha mai ammesso di non aver aiutato come avrebbe dovuto nel tenere pulita la casa, e anche oggi ha ribadito: "Non merito di stare qui, io non capisco".

Attesa per le anticipazioni di Amici

Aaron, Tommy Dali, Mattia e Piccolo G hanno saputo dalla voce di Maria che potrebbero dover passare la notte in sala relax nell'attesa di conoscere il responso di Zerbi e Todaro sul loro futuro nella scuola.

Gli altri professori del cast non si sono espressi in merito ad eventuali provvedimenti nei confronti dei loro allievi, neppure la maestra Celentano che solitamente è considerata molto severa.

Zenzola ha addirittura preso in considerazione l'ipotesi di abbandonare il programma perché non si sente più felice a ballare sul palco, e a farlo vacillare sono anche le tante critiche che il suo docente di riferimento gli ha rivolto nelle ultime settimane.

I quattro ragazzi hanno dormito nella scuola arrangiandosi con coperte e cuscini.

Visto che giovedì 1° dicembre è prevista la registrazione della dodicesima puntata di Amici, è molto probabile che le decisioni di Rudy e Raimondo vengano comunicate in studio davanti al pubblico: si saprà qualcosa di più in serata, quando trapeleranno le anticipazioni dettagliate dell'attesissimo speciale di domenica 4.