Manca poco alla messa in onda dell'undicesima puntata di Amici, ma già da qualche giorno sono disponibili le anticipazioni dello speciale, la maggior parte delle quali riguardano il duro provvedimento disciplinare per gli alunni che è stato preso da produzione, professori e conduttrice. Chi non collabora per tenere pulita la casetta è stato punito con una sfida immediata: Mattia e NDG hanno vinto, mentre Gianmarco è in attesa del verdetto. Maria De Filippi, furiosa, si esporrà in prima persona contro Aaron e Tommy Dali.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Ancora una volta sono state le mancate pulizie in casetta a far perdere le staffe a chi lavora dietro le quinte di Amici. Gli spoiler della puntata che andrà in onda domenica 27 novembre fanno sapere che un bel po' di titolari sono stati puniti per non aver contribuito a tenere pulita la struttura che li ospita da oltre due mesi.

Maria De Filippi era arrabbiata con l'intera classe, e chi era in studio durante la registrazione ha raccontato che la conduttrice non si è mai vista così nervosa e agitata.

A riprova del fatto che la presentatrice era furiosa con i ragazzi della scuola, c'è l'anticipazione che riguarda i provvedimenti disciplinari che la stessa ha detto che prenderà nei confronti di chi non ha mai aiutato nelle faccende domestiche.

Aaron e Tommy Dali, ad esempio, presto potrebbero scoprire la loro punizione: nonostante si siano classificati ai primi posti nella gara cover del giorno, i due cantanti rischiano grosso per essere nel gruppo dei "peggiori".

Tanti talenti di Amici in bilico

Nel corso della puntata di Amici che è stata registrata il 24 novembre, solamente tre allievi sono stati puniti con una sfida immediata richiesta dai professori.

Mattia Zenzola si è confrontato con talento esterno e, grazie ai voti espressi da due insegnanti della categoria ballo, ha vinto ed è tornato al suo banco.

Nonostante la sfida vinta, lo speciale che andrà in onda il 27 novembre sarà molto difficile per il ballerino. Nella gara giudicata da Nancy Berti si è classificato in basso (l'esperta di latinoamericano gli ha detto che poteva fare molto meglio) e Maria non l'ha fatto esibire nonostante abbia vinto la prova Tim.

Anche NDG ha sostenuto una sfida contro un aspirante alunno: il cantante del team Cuccarini ha sconfitto l'avversario ed è rientrato tra i titolari della scuola.

Per quanto riguarda Aaron e Tommy Dali, nei prossimi giorni si scoprirà il provvedimento pensato per loro da De Filippi.

Il danzatore di Amici in stand-by

La sfida immediata di Gianmarco, invece, non ha avuto un verdetto: le anticipazioni fanno sapere che la maestra Celentano (tutor dell'allievo a rischio eliminazione) ha chiesto di poterci pensare su prima di esprimere un parere su chi sia stato il migliore.

Quando questo confronto è stato "congelato", la situazione era in parità (1-1) e quindi il voto della professoressa di danza classica sarà decisivo per il prosieguo dell'avventura di Pretelli nella scuola di Amici.

Ospiti dell'undicesimo speciale Irama (che ha anche giudicato la gara cover dei cantanti), Cristiano Malgioglio e Federica Camba.

L'intero appuntamento sarà incentrato sulla furia di Maria De Filippi con i ragazzi per via delle mancate pulizie. Non è la prima volta che gli alunni vengono rimproverati perché non tengono in ordine la casetta e oggi i telespettatori assisteranno alla strigliata della presentatrice alla maggior parte dei titolari (solamente a Rita, Federica e pochi altri è stato riconosciuto di collaborare nelle faccende domestiche anche al posto dei compagni più svogliati).