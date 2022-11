Ciò che è successo nello studio di Amici durante la registrazione dell'undicesima puntata ha suscitato scalpore. Domenica 27 novembre i telespettatori assisteranno a uno speciale molto movimentato e incentrato sul provvedimento disciplinare che produzione, professori e conduttrice hanno preso nei confronti di tanti allievi della classe. Sfide immediate, rimproveri e la promessa di altre punizioni scelte direttamente da una Maria De Filippi furiosa con i ragazzi per le mancate pulizie della casetta.

Aggiornamenti sul prossimo appuntamento con Amici

Una Maria De Filippi così arrabbiata non si era mai vista prima: questa è una delle anticipazioni trapelate dagli studi di Amici giovedì scorso. Per tutta la durata della registrazione dell'undicesima puntata, la presentatrice si è mostrata nervosa e irritata dal comportamento irrispettoso della maggior parte degli allievi.

A far infuriare la padrona di casa sono state ancora una volta le condizioni pessime nelle quali versa la casetta, che da metà settembre ospita tutti i ragazzi. Nonostante siano stati rimproverati già un paio di volte, cantanti e ballerini continuano a non pulire come dovrebbero, e per questo la loro abitazione è perennemente sporca e in disordine.

Secondo le anticipazioni la presentatrice ha provato a far confessare ai "colpevoli", ma nessuno ha collaborato e per questo la palla è passata in mano ai professori.

La rabbia della presentatrice di Amici

Stanca dell'atteggiamento degli allievi di Amici, Maria De Filippi ha fatto i nomi di quelli che "non alzano neppure un dito per pulire": tra questi i professori ne hanno scelti tre da mandare in sfida immediata.

I primi a essere puniti con questo provvedimento disciplinare sono stati il cantante NDG, e i ballerini Mattia e Gianmarco. I primi due hanno vinto, mentre il terzo è ancora in attesa del voto della maestra Celentano (determinante perché la situazione era ferma "sull'1-1").

De Filippi ha anticipato alla classe che sarà lei stessa a richiedere altre punizioni per chi ha contribuito a lasciare la casetta sporca e in disordine: presto potrebbero andare incontro a un provvedimento anche Aaron e Tommy Dali, tra meno collaborativi della classe.

Novità nella programmazione di Amici

Esattamente come è successo una settimana fa, anche domenica 27 novembre l'appuntamento col talent show condotto da Maria De Filippi terminerà mezz'ora prima (alle 16 anziché alle 16:30), e lascerà spazio a Silvia Toffanin e alle interviste di Verissimo.

Pare inoltre che l'8 e il 9 dicembre il daytime potrebbe non andare in onda. Al posto del pomeridiano di Amici potrebbero essere trasmessi due film natalizi.

Per quanto riguarda invece Ascanio, sconfitto da Angelina Mango nella decima puntata, sta spopolando sui social e sulle piattaforme digitali con il suo inedito "Margot".

I brano del rapper è il più ascoltato tra quelli dei ragazzi di questa edizione: in appena 36 ore ha ricevuto oltre 200.000 streaming su Spotify.