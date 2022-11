Sta per tornare in onda Terra Amara: dal 14 novembre la soap turca sarà trasmessa su Canale 5 con nuove puntate che vedranno anche l'ingresso di alcuni nuovi personaggi nel cast.

Come svelano le anticipazioni tra questi ci sarà Sevil, la mamma della dottoressa Mujgan che esattamente come suo marito si opporrà all'unione tra la figlia e Yilmaz. Quest'ultimo sarà ritenuto dall'altezzosa donna come inadatto a Mujgan perché non istruito e soprattutto perché è stato in carcere. La giovane dottoressa però manifesterà il proprio interesse per Akkaya affermando di volerlo sposare, fino a che Sevil sembrerà cambiare idea sul conto del possibile genero.

Mujgan non rispetta il volere della madre

Proseguono le anticipazioni di Terra amara: seguendo la storyline della soap ambientata negli anni '70, secondo le news provenienti dalla Turchia, dopo un periodo di rottura, Yilmaz riuscirà a riconquistare il cuore di Mujgan. Infatti, mentendo a tutti, Zuleyha parlerà con la dottoressa e le dirà che non dovrà temere sue intromissioni perché lei è ormai felice accanto al marito Demir. A questo punto, Mujgan deciderà di concedere un'altra possibilità ad Akkaya accettando di sposarlo. Ma non tutto andrà liscio, come sperato dalla donna.

Infatti, in paese arriverà Sevil. La donna, di ritorno di una vacanza in America, altri non è che la madre di Mujgan. Anche lei, con fare superbo ed altezzoso, si opporrà con tutta se stessa all'unione della figlia con Yilmaz, esattamente come aveva già fatto anche il padre.

Sevil, oltre a non capire perché la figlia non abbia deciso di restare ad Istanbul per fare carriera nella clinica privata del padre, criticherà Yilmaz per la sua scarsa formazione scolastica e per essere stato un galeotto.

Terra amara, spoiler: Sevil cambia idea su Yilmaz

Nonostante le parole della madre, Mujgan resterà ferma nella sua posizione e oltre a dichiarare tutto il suo amore per Yilmaz, sottolineare che anche il matrimonio della madre, seppure contratto con un uomo ricco, potente ed struito non è stato di certo felice.

Sevil però non vorrà sentire ragioni fino a che non incontrerà faccia a faccia Yilmaz.

Akkaya, infatti, si presenterà a casa di Mujgan con una nuova cucina per sostituire quella precedente che si era guastata. A quanto sembra questo gesto generoso farà cambiare improvvisamente idea a Sevil che deciderà di dare il suo benestare per il matrimonio della figlia con Yilmaz.