I ragazzi di Amici stanno vivendo giornate difficili: provvedimenti per la sporcizia in casetta, proposte di eliminazione, discussioni e l'ombra di una sostituzione. Nel corso del daytime del 30 novembre, Emanuel Lo ha avvertito Ludovica che se continuerà a non convincerlo la manderà a casa e punterà su un altro talento. Aaron, Tommy, Mattia e Piccolo G, intanto, sono in attesa di scoprire la punizione pensata per loro da Zerbi e Todaro.

Aggiornamenti sui titolari di Amici

Sono tanti gli spunti di discussione che ha regalato il pomeridiano di Amici del 30 novembre.

I telespettatori sono stati aggiornati su quello che è accaduto all'interno della scuola dopo la proposta di Zerbi di eliminare definitivamente sei allievi, ovvero gli ultimi classificati nelle gare di canto e ballo della prossima puntata.

Il professore, però, ha riflettuto su questo provvedimento e l'ha un po' "ridimensionato": per evitare di prendersela con qualche allievo che ha sempre aiutato a pulire, Rudy ha deciso di punire i tre talenti della sua squadra (che figuravano tutti nella lista di chi ha collaborato meno nelle faccende domestiche).

Aaron, Piccolo G e Tommy Dali sono stati invitati a fare la valigia immediatamente e a lasciare la casetta: il verdetto del loro insegnante lo conosceranno in un secondo momento, ma dovranno attenderlo in sala relax.

Le scelte del corpo docenti di Amici

Ai tre talenti del team Zerbi si è aggiunto Mattia. Todaro si è detto d'accordo con il collega Rudy e ha chiesto a Zenzola di fare la valigia e trasferirsi in sala relax.

Se i quattro titolari di Amici saranno eliminati, sostituiti o messi in sfida, quasi sicuramente si scoprirà nel prossimo speciale che sarà registrato giovedì 1° dicembre.

Il daytime odierno si è concluso con le immagini dei ragazzi a rischio che trascorrevano la notte nella sala relax della scuola, nell'attesa che i loro insegnanti emettano un verdetto definitivo.

Ballerina di Amici in bilico

Un'altra allieva che non può dormire sonni tranquilli è Ludovica. Nei giorni scorsi gli alunni che fanno parte della squadra di Emanuel Lo (Maddalena, Samu e Ludovica appunto) sono stati informati della richiesta che quest'ultimo ha fatto di poter fare dei casting mirati ai soli danzatori di hip-hop.

L'insegnante non è soddisfatto del rendimento di Grimaldi e oggi l'ha confermato mettendole di fronte una sua possibile sostituta.

Come aveva anticipato Maria De Filippi in un recente daytime, da alcuni giorni Emanuel Lo pensa a una sostituzione nel suo team. Il docente è stato colpito da Claudia, una ballerina che è stata fidanzata con Gianmarco (attualmente legato alla collega Megan). La ragazza si è esibita davanti alla commissione e anche la titolare ha avuto l'opportunità di vedere all'opera la sua "rivale".

Emanuel Lo ha invitato Ludovica a reagire e a dimostrargli che merita il banco che lui le ha assegnato a metà settembre, altrimenti non ci penserà due volte a mandarla a casa.

"Per ora non ti cambio", ha esordio il prof di ballo davanti alla giovane ha tirato un sospiro di sollievo.

Poco dopo, però, l'insegnante ha precisato che rifletterà bene sulla situazione e non è da escludere che in una delle prossime puntate proponga uno "switch" tra la titolare e l'aspirante allieva che, entrando in casetta, potrebbe dare vita a un triangolo amoroso.

La curiosità ora è tutta per ciò che accadrà domani a Tommy, Piccolo G, Aaron e Mattia, tutti e quattro a rischio eliminazione come provvedimento per non aver collaborato nelle pulizie.