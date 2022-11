Saranno piuttosto movimentate le prossime puntate della serie televisiva turca Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), in programmazione su Canale 5 ogni pomeriggio dal lunedì al sabato.

Dagli spoiler si evince che Mujgan Hekimoğlu (Melike Ipek Yalova) e Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) diventeranno rivali in amore a tutti gli effetti. Quest’ultima, dopo aver tentato di disarmare la dottoressa che le punterà una pistola contro, verrà colpita da un proiettile durante la colluttazione.

Trame turche, Terra amara: Zuleyha finisce in carcere dopo essersi vendicata del marito Demir

Negli episodi che verranno trasmessi prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset in prima visione, la protagonista Zuleyha si troverà a fare i conti con la giustizia. Tutto avrà inizio quando suo marito Demir (Murat Ünalmış) arriverà a sottrarle sia Adnan (Ömer Fethi Canpolat) sia la figlia Leyla, dopodiché la terrà sotto sequestro nel bosco.

La fanciulla, dopo essere riuscita a liberarsi, non perderà tempo per vendicarsi dell'uomo che ha sposato colpendolo con la sua arma da fuoco: appena Yaman si riprenderà in ospedale e sarà fuori pericolo di vita, sarà inevitabile l’arresto di Zuleyha con l’accusa di omicidio.

Mujgan tenta di uccidere Altun, Behice interviene per il bene della nipote

Comunque sia la donna non trascorrerà troppo tempo dietro le sbarre del carcere, anche se un nuovo problema sarà dietro l’angolo. In particolare la dottoressa Mujgan, ormai sposata con Akkaya, quando verrà a sapere della scarcerazione della sua rivale sarà decisa a fare fuori Zuleyha: per riuscire nel suo intento la dottoressa attuerà un piano per rimanere da sola con lei.

A un certo punto le due donne si scontreranno e Zuleyha resterà ferita da uno colpo di arma da fuoco. Mujgan ovviamente non presterà soccorso alla rivale e potrà contare sul supporto della zia Behice (Esra Dermancıoğlu). Quest'ultima porterà via Zuleyha e tenterà anche di ucciderla con una siringa in ospedale, per evitare che sua nipote possa finire in prigione.

A trovare Altun sarà Rasit Kaya (Şahin Vural), che si affretterà ad affidarla alle cure dei medici. Yilmaz intanto verrà finalmente a conoscenza della verità che Zuleyha gli ha tenuto nascosta, ossia di essere il padre biologico di Adnan. Anche se sarà abbastanza arrabbiato, Akkaya si recherà dalla sua ex fidanzata per farle sentire la sua vicinanza.