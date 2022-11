La prof Alessandra Celentano torna a parlare di una lite avvenuta ad Amici con Maria De Filippi. Qualche anno fa durante una puntata del serale trasmessa su Canale 5, la prof si è ritrovata ai ferri corti con la padrona di casa del talent show.

In quel caso fu la conduttrice che, non gradendo l'atteggiamento della prof nei confronti di un allievo, sbottò duramente contro Celentano.

A distanza di un po' di tempo, Alessandra ha confessato per la prima volta che in seguito a quella lite, lei e De Filippi non si sono parlate per diverso tempo.

La lite tra Alessandro Celentano e Maria De Filippi ad Amici: cosa successe

Nel dettaglio, intervistata da Belve su Rai 2, la prof Alessandra Celentano è tornata a parlare della lite che qualche anno fa la vide protagonista nel corso del serale di Amici con la padrona di casa dello show in onda su Canale 5.

"Non capisco cosa ci fai ad Amici. Perché non dirigi la Scala? Umanamente non sai rapportarti con gli allievi", è la frase che in quell'occasione Maria De Filippi urlò contro l'insegnante di danza classica.

Durante l'intervista con Francesca Fagnani, la prof Celentano non ha nascosto che in quell'occasione ci rimase molto male per le parole della conduttrice.

'Non ci siamo parlate per un po', il retroscena tra Celentano e De Filippi ad Amici

"Ovvio che ci sono rimasta male", ha sentenziato la prof Celentano la quale ha poi aggiunto anche un retroscena legato al suo rapporto con Maria De Filippi dopo quella furiosa lite in diretta tv su Canale 5.

"Non ci siamo parlate per un po' in quel periodo e alla fine certo che ci siamo chiarite", ha svelato l'insegnante che ancora oggi continua ad essere uno dei volti di punta del talent show Mediaset.

"Chi ha chiesto scusa delle due? No, ci siamo chiarite e basta", ha raccontato la prof di Amici che a quanto pare non ha dovuto scusarsi con Maria De Filippi, dato che tra le due è bastato solo parlarsi e chiarirsi per mettere fine a questa diatriba.

'Sono vera', la prof Alessandra Celentano super-star ad Amici

E poi, parlando proprio del successo che riscuote ogni anno ad Amici e del fatto che sia presente nel cast degli insegnanti da quasi un ventennio, la prof Celentano non ha dubbi sul segreto del suo successo.

"Sono vera, non sto lì a pensare troppo", ha ammesso l'insegnante aggiungendo che lei non interpreta affatto il ruolo della cattiva, dato che cerca di essere sempre sincera.

E, sebbene siano passati un po' di anni dal suo arrivo nella scuola più famosa d'Italia, la prof Celentano ha ammesso di non essersi affatto stufata.

Per questo motivo, non sarebbe sua intenzione abbandonare il cast del talent show. "Sto benissimo", ha ammesso la prof di Amici.

Intanto, anche in questa ventiduesima edizione del talent show, i giudizi della prof Celentano sono costantemente al centro dell'attenzione.

Nervi tesi ad Amici 22 tra la prof Celentano e Raimondo Todaro

Nel corso delle ultime due edizioni, dopo l'uscita di scena della prof Veronica Peparini dal cast degli insegnanti di danza, Celentano ha trovato un altro "nemico" da affrontare in studio.

Trattasi di Raimondo Todaro, ex volto di punta di Ballando con le stelle, entrato a far parte ufficialmente del cast di insegnanti della scuola di Maria De Filippi.

Tra i due prof non sono mai mancate le scintille e nel corso delle ultime puntate, i due si sono ritrovati più volte ai ferri corti, complici i loro giudizi completamente differenti su alcuni degli allievi che fanno parte di questa edizione, tra cui il ballerino Mattia Zenzola, supportato da Todaro e "ostacolato" da Celentano.