Ida Platano ha fatto la sua scelta a Uomini e donne. Nel corso delle ultime registrazioni del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, la dama siciliana ha deciso di chiudere la sua esperienza in studio, che ormai andava avanti da un bel po' di anni, e lo ha fatto lasciandosi alle spalle definitivamente il suo passato.

Sì, perché questa volta Ida non è uscita dallo studio con il suo ex Riccardo bensì con il cavaliere Alessandro, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore.

La scelta finale di Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne

Durante le ultime settimane di permanenza a U&D, la dama siciliana ha avuto modo di frequentare nuovamente il suo ex Alessandro, col quale in passato aveva provato a costruire una storia d'amore.

I due sono stati protagonisti di una serie di incontri che, a quanto pare, hanno permesso ad Ida Platano di rendersi conto che forse era il momento di dare una svolta al suo percorso sentimentale e voltare pagina definitivamente.

E, così, nel corso dell'ultima registrazione del talk show, Ida ha annunciato la sua scelta finale.

La dama, amica di Gemma Galgani, ha deciso di chiudere il suo percorso in tv e lo ha fatto abbandonando lo studio assieme al cavaliere Alessandro Vicinanza.

Il silenzio di Ida e Alessandro dopo la scelta a U&D

Una scelta forte e sentita quella di Ida, la quale si è detta ormai pronta a viversi questa storia d'amore lontana dai riflettori mediatici e di conseguenza lontana dai giudizi degli opinionisti e degli altri protagonisti del trono over che in queste settimane non hanno mai risparmiato frecciatine contro la dama.

Ma cosa è successo dopo la scelta di Ida e Alessandro? Al momento i due protagonisti del trono over non si sono ancora mostrati insieme sui social.

Del resto, una delle regole ferree della trasmissione di Maria De Filippi, è proprio quella di evitare di "spoilerare" sui social quello che accade nel corso delle registrazioni, fino a quando non vengono trasmesse le puntate in televisione.

I fan dubitano su Alessandro e Ida dopo la scelta a U&D

Ecco allora che Ida non si mostra con Alessandro ma, in queste ultime ore, si è mostrata al fianco della sua amica Gemma, che ha raggiunto a Torino.

Intanto, però, le polemiche dei fan di Uomini e donne non mancano e in tantissimi dubitano già di questa love story tra Ida e Alessandro.

C'è chi sostiene che questo amore non avrò vita lunga, perché in fondo la dama siciliana sarebbe ancora innamorata del suo ex Riccardo.

"Dureranno pochissimo. A gennaio la rivedremo in studio, perché lei ama ancora Riccardo", ha sentenziato un fan sui social.

"Tanto non durerà questa storia. Lei non era affatto convinta", ha scritto qualcun altro che non crede in questa nuova storia d'amore tra Ida e Alessandro.