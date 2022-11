Viola come il mare tornerà in onda su Canale 5 con una seconda stagione, che vedrà ancora come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. La fiction, che ha appassionato i telespettatori della rete ammiraglia Mediaset, è stata confermata per un nuovo ciclo di appuntamenti in prima visione assoluta, che si preannunciano attesi dai fan.

La fiction tornerà in onda nel corso della stagione tv 2023/2024, intanto la sceneggiatrice Elena Bucaccio ha fatto già sapere che ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi volti e antagonisti.

Il successo di Viola come il mare con Can Yaman

Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati i protagonisti del venerdì sera autunnale di Canale 5 con Viola come il mare.

La serie tv, prodotta da Lux Vide, nel corso delle sei settimane di programmazion, ha registrato una media di oltre 2,8 milioni di spettatori, portando a casa una media che ha sfiorato il 17% di share.

Numeri soddisfacenti per la prima serata di Canale 5, soprattutto se si tiene conto del fatto che la serie ha ottenuto dei dati molto positivi anche con le visualizzazioni streaming.

Mediaset non poteva lasciarsi scappare la possibilità di mettere a punto una seconda stagione e alla fine è stato proprio così.

Can Yaman torna nel cast di Viola come il mare 2

Le nuove puntate di Viola come il mare 2 sono confermate, e al momento gli sceneggiatori sono già all'opera per mettere a punto quelle che saranno le trame e i colpi di scena che vedranno protagonisti Francesco e Viola.

Le prime anticipazioni rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di new entry anche se, per il momento, i nomi di questi nuovi protagonisti sono ancora top secret.

Di sicuro la seconda stagione della fiction di Canale 5 potrà contare sull'arrivo in scena di nuovi antagonisti sentimentali, che potrebbero mettere in discussione il già complicato rapporto tra Viola e Francesco.

Arrivano nuovi antagonisti sentimentali: anticipazioni Viola come il mare 2

Tra i due non è ancora sbocciato l'amore in maniera ufficiale anche se, al termine della prima stagione, era palese che tra i due ci fosse una forte attrazione.

Questi nuovi antagonisti sentimentali metteranno in crisi la coppia Viola-Francesco oppure alla fine il loro amore trionferà?

In attesa di scoprirlo, i due attori sono impegnati con i loro rispettivi progetti professionali, che per un po' di tempo li vedranno coinvolti su altri set.

Ecco perché le riprese di Viola come il mare 2 potrebbero slittare alla primavera/estate 2023, mentre per vederla in onda su Canale 5 si potrebbe anche attendere il 2024.

Prosegue il silenzio social di Can Yaman dopo la fiction

Nel frattempo i fan dell'attore turco continuano ad attendere notizie dal loro beniamino.

Infatti Can Yaman ha fatto perdere le sue tracce sui social, tanto da "sparire" anche in occasione del giorno del suo 33esimo compleanno.

Nonostante i messaggi d'auguri che gli sono stati recapitati, Can ha preferito non rispondere a nessuno, così come non ha svelato più alcun tipo di dettaglio in merito a quelle che sono le nuove avventure professionali che sta affrontando dopo il gran finale della serie con Francesca Chillemi.