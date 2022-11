Sono passate quasi due settimane da quando è stata registrata la puntata di Uomini e Donne in cui ben tre storici protagonisti del cast sono andati via. Ida Platano si è fidanzata con Alessandro Vicinanza, mentre Federica Aversano ha abbandonato il trono senza scegliere.

Da qualche giorno, però, in rete sta circolando una segnalazione che potrebbe mettere in discussione la sincerità dell'ormai ex tronista: si vocifera che abbia lasciato il dating-show per amore di uomo esterno al mondo della tv.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

La puntata di Uomini e donne in cui Federica annuncerà il suo addio al trono non è ancora andata in onda su Canale 5: stando a quello che sostiene il blogger Pugnaloni su Instagram, questo appuntamento dovrebbe essere trasmesso in tv nella settimana dal 21 al 25 novembre.

Da una decina di giorni, però, in rete circolano anticipazioni e indiscrezioni sull'inaspettata uscita di scena di Aversano. Se in studio la ragazza ha parlato di un'evidente difficoltà nel conciliare la sua vita da mamma con il ruolo da tronista, c'è chi sostiene che il vero motivo del suo abbandono sarebbe un altro.

Una segnalazione che è arrivata di recente a Deianira Marzano, infatti, fa sapere che la 28enne si sarebbe ritirata dal programma di Maria De Filippi per amore di un uomo esterno al cast.

I gossip prima della messa in onda della puntata di Uomini e Donne

Un'indiscrezione che si sta facendo largo sui siti e sui social network, dunque, sostiene che Federica avrebbe abbandonato il trono di Uomini e Donne perché nel suo cuore ci sarebbe un uomo che amerebbe in segreto da tanto tempo.

Ovviamente non ci sono ancora prove a conferma di ciò, quindi al momento si può parlare solo di una segnalazione non confermata.

Federica ha anche ammesso di non provare nulla di importante per i ragazzi con i quali è uscita in esterna nei due mesi di percorso all'interno del dating-show, e questo non ha fatto altro che favorire la sua uscita di scena senza fare una scelta.

Le parole di Matteo dopo il rifiuto a Uomini e Donne

In queste ore, però, si sta parlando tanto di Federica anche per un'altra ragione.

Il blogger Lorenzo Pugnaloni, infatti, ha intervistato Matteo Ranieri e gli ha chiesto un parere sul percorso della sua ex spasimante nel Trono Classico di Uomini e Donne.

Anche se ha precisato di non aver più né visto né sentito Aversano dopo la scelta (lui le ha preferito Valeria Cardone, con la quale è finita un paio di mesi dopo), il ligure si è detto contentissimo per la seconda opportunità che ha avuto, esattamente come è accaduto a lui dopo la rottura con Sophie Codegoni.

"Non seguo tanto il programma per il lavoro, ma le clip su Instagram le ho viste. Sono felice della possibilità che le hanno dato, e sono certo che tutto il suo percorso è stato sincero e vero. Lei è davvero una brava ragazza", ha fatto sapere l'ex tronista in un'intervista pubblicata il 15 novembre.

Matteo, dunque, ha speso belle parole per la giovane che ha frequentato per un periodo davanti alle telecamere, e l'ha fatto nonostante lei non sia riuscita a portare a termine l'avventura sulla poltrona rossa.

A differenza di Ranieri, Federica ha abbandonato la trasmissione di Maria De Filippi senza scegliere: la giovane non se l'è sentita di legarsi a uno dei suoi corteggiatori, neppure per un inizio di conoscenza.