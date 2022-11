Dopo quasi due mesi di pausa sulla rete ammiraglia Mediaset è tornata la soap opera turca Terra Amara, confermandosi la degna erede della telenovela Una vita per gli ottimi risultati ottenuti in termini di ascolti. Nella puntata in programmazione sul piccolo schermo il 22 novembre 2022, la protagonista Zuleyha Altun scrive una lettera per Yilmaz Akkaya in cui proverà a raccontare la verità. In poche parole quest’ultimo sarà in procinto di apprendere di essere il vero padre di Adnan (Ömer Fethi Canpolat), e che la sua amata è convolata a nozze con Demir Yaman (Murat Ünalmış) durante la sua detenzione perché la dark lady Hunkar (Vahide Perçin) le ha fatto un terribile ricatto.

Anticipazioni Terra amara, del 22 novembre: Demir deciso a cacciare Yilmaz da Cukurova, Sait deve trovare Ali Riza

Nel corso del sessantaquattresimo episodio dello sceneggiato che narra un amore sbocciato nelle avversità, e che occuperà Canale 5 martedì 22 novembre come di consueto dalle ore 14:10 circa, Demir sarà deciso a sbarazzarsi del nemico Yilmaz: l’obiettivo principale del marito di Zuleyha sarà quello di fare in modo che il suo scomodo rivale in amore se ne vada via da Cukurova. Intanto Yaman costringerà sua madre a non avere alcun tipo di rapporto con Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), colui che ha trascorso diversi anni dietro le sbarre del carcere ingiustamente, con l’accusa di essere l’assassino del suo defunto padre Adnan Yaman Senior.

A questo punto Demir affiderà un incarico a Sait (Alp Özgür Yaşin), ovvero quello di cercare Ali Riza Citci: si tratta dell’unico testimone in vita che sancì la condanna dell’ex detenuto.

Mujgan scatena la gelosia di Zuleyha, Yilmaz in procinto di apprendere che Adnan è suo figlio

Successivamente in occasione di un pranzo dagli Yaman, come ospite ci sarà anche la nuova dottoressa Mujgan che scatenerà la gelosia di Zuleyha (Hilal Altınbilek), che per la precisione sarà infastidita dall’atteggiamento che la donna avrà con il suo ex fidanzato Yilmaz sotto il suo sguardo e di tutti coloro che saranno presenti.

Per concludere la protagonista della Serie TV stufa di continuare a dire menzogne, farà avere al dottor Sabahattin (Turgay Aydın) una lettera da consegnare al più presto possibile ad Akkaya da parte sua: la fanciulla vorrà far sapere al suo ex fidanzato che in realtà il piccolo Adnan è nato dalla loro passata storia d’amore. Inoltre Zuleyha rivelerà anche la vera ragione per cui si è sposata con Demir, quando il suo ex si trovava in prigione.