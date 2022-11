Can Yaman sconfitto ancora da Carlo Conti e non riesce ad avere la meglio neppure con l'ultima puntata di Viola come il mare.

Il verdetto ascolti di venerdì 4 novembre 2022 vede trionfare ancora una volta il varietà di Rai 1, Tale e Quale Show che ha vinto a mani basse la sfida del prime time.

Per l'ultima puntata della fiction con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi, gli spettatori si sono fermati sotto la media dei tre milioni.

Carlo Conti vince la gara ascolti del 4 novembre e batte Can Yaman

Nel dettaglio, il verdetto ascolti di questo venerdì 4 novembre 2022 vede trionfare ancora una volta Carlo Conti e il suo Tale e Quale Show.

Il varietà giunto ormai al giro di boa con la gara tra personaggi famosi che si divertono ad imitare volti noti della musica italiana ed internazionale, con la puntata di ieri sera ha registrato una media di oltre 4,2 milioni di spettatori arrivando a sfiorare il muro del 25%.

Un grande successo per questa edizione di Tale e Quale che, dopo essere partita in sordina, ha saputo conquistare settimana dopo settimana il gradimento degli spettatori, battendo nettamente gli ascolti della fiction di Canale 5 con Can Yaman.

Can Yaman perde la sfida ascolti: l'ultima puntata di Viola come il mare battuta da Tale e Quale

L'ultima puntata di Viola come il mare, infatti, ha registrato una media di 2,8 milioni di spettatori pari ad uno share del 16,50%.

Un dato leggermente in crescita rispetto a quello registrato dalla serie Mediaset la scorsa settimana anche se, questo risultato, non è bastato a far sì che Can Yaman vincesse la gara ascolti del venerdì sera, neppure con l'ultima attesissima puntata di questa prima stagione.

La media complessiva della fiction, infatti, risulta essere di circa tre milioni di spettatori con uno share che arriva al 16%.

Numeri discretamente positivi che hanno spinto i vertici del Biscione a confermare già la seconda stagione di Viola come il mare.

Le nuove puntate che andranno a comporre la seconda serie, verrà trasmessa nel corso della stagione televisiva 2024 su Canale 5.

Volano gli ascolti del Maurizio Costanzo Show su Canale 5

Gli ascolti della giornata di ieri 4 novembre 2022, segnalano anche l'ottimo risultato per Propaganda Live su La7, seguito da una media di 949 mila spettatori pari al 6,40% di share.

Su Rete 4, invece, il nuovo appuntamento in diretta con Quarto Grado ha attirato l'attenzione di 1,1 milioni di spettatori pari al 7,40%.

In seconda serata, invece, volano gli ascolti del Maurizio Costanzo Show su Canale 5: la puntata di ieri con ospiti tra gli altri Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Lorella Cuccarini, ha superato la media di 1 milione di spettatori pari al 18,50%.