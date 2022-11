Can Yaman "sparisce" dopo il finale di Viola come il mare e non proferisce alcuna parola sulla fiction che lo ha visto protagonista in queste settimane su Canale 5.

Al tempo stesso, invece, Francesca Chillemi in queste ore si è resa protagonista di un post di ringraziamento apparso sul suo profilo ufficiale Instagram, dove però ha letteralmente ignorato il divo turco che non è stato citato nel suo messaggio social.

Chiude Viola come il mare: Can Yaman 'sparisce' e tace su Ig

Nel dettaglio, venerdì 4 novembre è andata in onda la sesta e ultima puntata di Viola come il mare su Canale 5, la serie tv che in queste settimane ha avuto come protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Un prodotto molto atteso dal pubblico che, in queste settimane di programmazione televisiva, è stato sponsorizzato al meglio dai due attori anche sui loro canali social, dove sono seguiti complessivamente da quasi 12 milioni di persone (solo l'attore turco ne ha ben 10 milioni sul suo profilo Instagram).

Sta di fatto che, in vista del gran finale di questa prima stagione della fiction, ha destato grande clamore il silenzio di Can Yaman.

Dopo il finale di Viola come il mare, Can Yaman tace sui social

L'attore turco, che nelle scorse settimane ha sempre fatto dei lanci social per promuovere la serie di Canale 5, per il gran finale è letteralmente "sparito" dai Ig.

Can non ha pubblicato nessun post (l'ultimo risale a sei giorni fa) e nessuna story per promuovere il finale della serie ed ha preferito tacere anche dopo la messa in onda dell'ultima puntata.

Da parte dell'attore, infatti, non c'è stato nessun post di ringraziamento verso i fan e i suoi compagni di avventura. Una scelta che non è passata inosservata, decisamente differente da quella di Francesca Chillemi che dal suo profilo Instagram, ha voluto ringraziare e salutare le persone che l'hanno seguita.

Francesca Chillemi ignora Can Yaman su Ig

L'ex Miss Italia che ha interpretato la giornalista Viola Vitale, si è cimentata in un post in cui scrive che quelli trascorsi sul set di Viola come il mare, sono stati dei "mesi incredibili".

"Ancora più incredibili sono state queste ultime settimane settimane in vostra compagnia, ogni puntata è stata sempre più emozionante e questa sera siamo arrivati all'ultima", scrive Francesca Chillemi sui social.

Un post dove, tuttavia, non viene affatto menzionato Can Yaman: il suo compagno di avventura non viene citato nel messaggio di ringraziamento e non è stato neppure messo tra i vari tag social che sono stati inseriti su Ig.

Insomma, il mistero si infittisce sempre più, complice anche il fatto che proprio nei giorni scorsi i fan hanno notato che Can e Francesca hanno smesso di seguirsi a vicenda sui social.