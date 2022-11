Manca poco al finale di Una vita, che terminerà la propria messa in onda italiana il 12 novembre. Nelle ultime puntate trasmesse su Canale 5, sia Genoveva che Aurelio Quesada, perderanno la vita. La dark lady verrà uccisa dal marito, mentre quest'ultimo perderà la vita per mano di Marcelo. Il maggiordomo infatti, interverrà prima che Aurelio possa fare del male pure alla giovane Gabriela. Buone notizie invece per Dori e Felipe: i due andranno insieme a Ginevra.

Aurelio spara a Genoveva: ultime puntate Una vita

Sabato 12 novembre verrà trasmessa l'ultima puntata di Una vita.

In questa data i telespettatori italiani diranno addio ai protagonisti di Acacias che, per tanti anni hanno tenuto loro compagnia. È infatti dal giugno del 2015 che la soap Tv ambientata a calle Acacias viene trasmessa su Canale 5. Nelle ultime puntate assolute non mancheranno i colpi di scena.

Aurelio non è affatto morto nell'incendio del suo laboratorio, come tutti credevano. Si presenterà a casa di Genoveva assetato di vendetta contro la moglie. Armato di pistola, le sparerà in pieno petto.

Marcelo uccide Aurelio e salva Gabriela

Mentre Genoveva sarà agonizzante, Marcelo accorrerà richiamato dallo sparo. Il maggiordomo capirà subito quello che è successo e sparerà contro Aurelio, uccidendolo prima che l'uomo possa fare del male pure a Gabriela.

Poi, Marcelo chiamerà i soccorsi ma sarà ormai troppo tardi. Genoveva, in punto di morte, esprimerà il desiderio di chiedere scusa per tutto a Felipe. Peccato che l'avvocato non le concederà il suo perdono e le volterà le spalle. Salmeron morirà quindi tra le braccia di Gabriela. Uscirà così di scena una delle protagoniste indiscusse di Una vita.

Poco dopo, Marcelo verrà condotto al commissariato per essere interrogato.

Lieto fine per Dori e Felipe: come finisce Una vita

Il finale di stagione non riserverà solo scene drammatiche. Ci sarà spazio anche per l'amore, come quello tra Dori e Felipe. L'avvocato rinuncerà a una proposta di lavoro per seguire la sua amata a Ginevra.

Dori e Felipe quindi, lasceranno insieme Acacias per cominciare una nuova vita in Svizzera.

Buone notizie anche per Hortensia, che accetterà la proposta di matrimonio di Pascual. In casa Rubio, anche Rosina potrà gioire, visto che farà ritorno in città la figlia Leonor. La giovane, dopo anni passati in Portogallo, annuncerà alla madre di voler tornare a vivere proprio ad Acacias insieme al marito Inigo e alle tre gemelle.