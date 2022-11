In Beautiful la questione legata alla virilità di Eric terrà banco ancora per parecchie puntate. Tra qualche settimana, Quinn verrà a sapere che Donna sarà riuscita a risvegliare il desiderio in Eric e sarà talmente furiosa da chiedere al marito di licenziare la sua ex moglie. Il padre di Ridge, pur di non perdere Quinn, le prometterà che starà lontano da Donna e la licenzierà.

Donna risveglia la virilità di Eric: anticipazioni Beautiful

Per Eric Forrester le cose cominceranno a migliorare nel momento in cui Donna riuscirà a risvegliare la sua virilità.

Tutto accadrà in un modo del tutto inaspettato. La sorella di Brooke deciderà finalmente di confessare i suoi sentimenti a Eric. Donna non ha mai dimenticato l'ex marito e approfitterà dei problemi coniugali tra lui e Quinn per farsi avanti. Donna avrà con sé una boccetta di miele a forma di orsetto. Un gadget che i due, ai tempi del loro matrimonio, utilizzavano nell'intimità. Leccando il miele dalle dita di Donna, il desiderio di Eric si risveglierà magicamente. A questo punto, correrà a casa da Quinn, ma andrà di nuovo in bianco.

Quinn chiede a Eric di licenziare Donna

I telespettatori di Beautiful capiranno ben presto che Eric si 'risveglierà' solo con Donna. A questo punto verrà da pensare che il suo non sia un problema fisico, ma psicologico.

Di questo fatto ne parleranno Brooke ed Eric. Proprio la loro conversazione verrà ascoltata da Quinn, la quale scoprirà che il marito ha provato desiderio con Donna, ma non con lei. Furiosa come non mai, affronterà Donna, intimandole di stare lontana dal marito. Non solo, Quinn arriverà a chiedere a Eric di licenziare Donna dalla Forrester Creations.

Vorrà che il marito smetta di frequentare l'ex moglie sia sul lavoro che fuori.

Eric licenzia Donna ma non smette di vederla: spoiler Beautiful

Dando uno sguardo alle anticipazioni di Beautiful, si viene a sapere che Eric, pur di non perdere Quinn, licenzierà Donna Logan. Per Quinn sarà una ferita profonda l'aver saputo che il marito non riesce ad avere rapporti intimi con lei, mentre invece si è risvegliato con Donna.

Dopo aver saputo del licenziamento di Donna, Katie affronterà Quinn, alla quale dirà che lei non ha nessuna autorità per decidere chi debba o meno lavorare alla Forrester Creations. Una discussione che avverrà sotto gli occhi di Carter alla quale Katie sembrerà avvicinarsi parecchio. Dando uno sguardo alle puntate successive, Donna non starà affatto fuori dalla vita di Eric, anzi. I due ex coniugi diventeranno amanti. Una nuova story line super intrigante che terrà incollati alla Tv tutti gli appassionati di Beautiful. Per non perdersi nulla, si ricorda che la soap tv americana, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 a partire dalle 13:40.