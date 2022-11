Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2023. La stagione televisiva invernale e primaverile della rete ammiraglia tornerà a dare ampio spazio alle fiction in prima visione assoluta.

Dopo il successo di Viola come il mare, la serie con Can Yaman e Francesca Chillemi, rivelazione dal punto di vista auditel di questo autunno, si punterà su titoli consolidati come nel caso di Luce dei tuoi occhi 2.

Spazio anche al ritorno in prime time di un reality show molto amato dal pubblico di Canale 5: trattasi de L'Isola dei famosi.

Tornano Luce dei tuoi occhi 2 e Buongiorno mamma 2: cambio programmazione 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del 2023 interesserà soprattutto la fascia del prime time, dove ci sarà spazio per il ritorno di serie televisive che hanno conquistato il gradimento degli spettatori nel corso delle passate stagioni.

Questo è il caso di Buongiorno mamma 2, la fiction con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetti che tornerà con un nuovo ciclo di appuntamenti che si preannuncia denso di colpi di scena.

Tornerà anche la seconda stagione di Luce dei tuoi occhi 2, la serie poliziesca con protagonista Anna Valle alla ricerca della verità su sua figlia. Al fianco dell'attrice ci sarà ancora Giuseppe Zeno, reduce dal successo di ascolti di Mina Settembre 2 e prossimamente impegnato anche sul set della seconda stagione di Blanca.

Tra le fiction confermate per la stagione televisiva del 2023, spicca anche Fosca Innocenti, la serie con protagonisti Vanessa Incontrada e Francesco Arca, premiata dal pubblico con ascolti che hanno superato la soglia dei tre milioni di spettatori a settimana e picchi del 17% di share.

Non mancheranno gli show nel prime time di Canale 5: Pier Silvio Berlusconi durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti del 2023, ha svelato che spera di riportare in video Mai Dire Gol, il programma che porta la firma della Gialappa's Band, il quale potrebbe tornare con un nuovo ciclo di appuntamenti in primavera.

I reality show, invece, continueranno ad essere il "pezzoforte" della programmazione serale di Canale 5.

Tornano L'Isola dei famosi e Temptation island: cambio programmazione Mediaset 2023

Il Grande Fratello Vip 7 è confermato fino ad aprile 2023: il reality show condotto da Alfonso Signorini toccherà una nuova durata record in prima serata, dopodiché lascerà spazio al ritorno de L'Isola dei famosi.

Il reality show della sopravvivenza sarà nuovamente affidato ad Ilary Blasi, attualmente protagonista su tutti i giornali di cronaca rosa per la sua chiacchieratissima separazione da Francesco Totti.

In estate, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Temptation Island, il reality show che mette alla prova i sentimenti delle coppie in gara, condotto da Filippo Bisciglia.