Continua su Canale 5 la programmazione della Serie TV americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 novembre a sabato 3 dicembre, Sheila e Steffy si scontreranno dopo che Carter ha cercato di entrare in casa per vedere Hayes. Finnegan allontanerà da casa la madre e lei mostrerà la delusione per la scelta del figlio. Inoltre Justin confesserà a Ridge e Brooke che Quinn e Carter sono amanti e che Eric ha dato il suo benestare all'unione.

Carter e Quinn chiedono a Justin di non raccontare nulla a Ridge

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 28 novembre al 3 dicembre, Justin scoprirà Carter e Quinn in atteggiamenti molto intimi. I due gli spiegheranno che Eric è a conoscenza di tutto e lo inviteranno a non dire nulla a Ridge, a maggior ragione che suo padre ha dato il benestare alla loro unione. Intanto Ridge e Katie saranno in attesa di avere notizie da Justin, al quale hanno chiesto di seguire tutti i movimenti di Fuller, nonostante il patriarca Forrester abbia chiesto a entrambi di non invischiarsi nella vicenda.

Zende felice che Paris ha lasciato casa di Steffy e Finnegan

Secondo le anticipazioni televisive fino al 3 dicembre, Paris comunicherà a Zende la sua decisione di lasciare l'abitazione di Steffy e Finnegan.

Il ragazzo sarà contento perchè in questo modo potranno trascorrere più tempo insieme e i due finiranno per darsi un tenero bacio. Intanto Sheila farà di tutto per vedere Hayes e si recherà a casa del bambino. Steffy però la noterà subito e le due donne si confronteranno duramente. Quando Finnegan le raggiungerà, Carter chiederà al figlio di darle un'altra possibilità.

Il ragazzo la manderà via e Sheila non prenderà bene la cosa.

Nel frattempo Katie ed Eric si faranno compagnia a vicenda ed esprimeranno la convinzione di aver vissuto fin troppo tempo da soli. In tutto questo Justin riferirà a Ridge e Brooke di aver visto Carter e Quinn a letto. Forrester e Logan andranno nel loft del Walton e li noteranno insieme.

Fuller risponderà loro che Eric sa tutto, ma questo non basterà per placare le loro perplessità. Tra le altre cose Eric confesserà a Katie di avere dei problemi personali, che non gli consentono di vivere l'intimità con sua moglie. Questo lo ha spinto a far stare sua moglie con Carter.

Ridge chiede ad Eric di lasciare Quinn

In base agli spoiler della prossima settimana, Brooke sarà scioccata da quanto riferitole da Quinn e ne discuterà con Katie. Quest'ultima confermerà che ogni cosa detta è vera. Anche Ridge apprenderà come sono andati realmente i fatti e manifesterà al padre la sua contrarietà, invitandolo ripetutamente a separarsi dalla moglie. Infine Hope e Finnegan parleranno delle loro rispettive relazioni. Il ragazzo rivelerà alla Logan quando gli piacerebbe avviare una conoscenza con Sheila, nonostante è consapevole che questo è difficile a causa dei pessimi rapporti con Steffy.