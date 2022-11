Secondo le anticipazioni della soap opera statunitense Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 14 a sabato 19 novembre ci saranno diverse novità e colpi di scena.

In particolare Brooke e Ridge vorranno capire perché Eric non è felice nonostante abbia fatto ritornare Quinn a casa. I due vorranno delle spiegazioni da Forrester senior, ma lui sarà molto vago, per evitare ulteriori intromissioni da parte loro nella sua vita.

Intanto anche Katie sarà molto preoccupata per Eric e deciderà di parlarne con Brooke. Le due Logan alla fine decideranno di interpellare Justin per indagare meglio su Quinn.

Trame fino al 19 novembre: Brooke e Ridge vorranno capire perché Eric è triste

Ridge vorrà sapere da suo padre perché ha dato un'altra possibilità a Quinn. A questo punto Forrester senior dirà al figlio di non aver dimenticato il tradimento della moglie, ma di voler comunque continuare a far vivere Quinn in maniera agiata.

Intanto, Quinn spiegherà a Carter che possono tornare a frequentarsi in quanto suo marito Eric è d'accordo.

Poco dopo, Brooke e Ridge vorranno provare a capire perché Eric è triste, ma l'anziano stilista sarà vago e non dirà la verità ai due. Infatti vuole evitare che suo figlio e la moglie invadano nuovamente la sua vita.

Beautiful, spoiler: Katie sarà preoccupata per Eric

Successivamente Wyatt sorprenderà la madre in ufficio con Carter e le ricorderà che dovrebbe essere solo grata a Eric, invece di continuare a tradirlo.

Poco dopo, Ridge e Brooke andranno a casa di Eric e lo troveranno da solo, in quanto ha detto alla moglie di passare la notte con Carter.

Nel mentre, tra Finn e Steffy si riaccenderà la passione e si riconcilieranno, dopo che la madre dell'uomo è andata via.

Intanto Katie sarà molto preoccupata per Eric e temerà che lui si stia accontentando di questa riconciliazione con la moglie soltanto per non restare da solo.

Anticipazioni di Beautiful: Brooke e Katie chiederanno a Justin di indagare su Quinn

Successivamente Quinn confiderà a Shauna che Eric le ha dato il permesso di dormire con Carter.

Infine Brooke e Katie parleranno di Eric e Quinn e non riusciranno proprio a capire il motivo per cui Forrester senior abbia riaccettato Quinn in casa, dopo che la donna l'ha tradito spudoratamente con l'avvocato Carter. Proprio per questo motivo, le Logan chiederanno a Justin di indagare su Quinn per scoprire tutta la verità.