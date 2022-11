Diversi colpi di scena avverranno durante le nuove puntate di Beautiful, trasmesse a novembre su Canale 5. Le anticipazioni della soap opera rivelano che Zende Dominguez capirà che Paris Buckingham ha un particolare interesse per Finn, il marito di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood).

Beautiful, anticipazioni: Paris si avvicina a Finn

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate trasmesse entro il mese novembre sui teleschermi italiani annunciano che Paris si prenderà una bella cotta.

Tutto inizierà quando la sorella di Zoe si troverà coinvolta nella faida tra Steffy e Sheila.

In sostanza la giovane Buckingham si avvicinerà sempre di più a Finn dopo i problemi sorti per l'arrivo di sua madre biologica a Los Angeles. La ragazza, infatti, rappresenterà una spalla per il giovane dottore quando sarà cacciato di casa dalla moglie, reo di aver permesso a Sheila (Kimberlin Brown) di tenere in braccio loro figlio Hayes. Un tradimento che porterà la stilista a decidere di non sottoscrivere i documenti per la legalizzazione delle nozze con il marito. Una decisione, che sconvolgerà Finn, che troverà conforto da Paris.

Zende capisce che Paris ha una cotta per Finn

Nelle nuove puntate di Beautiful, Zende crederà che Paris abbia una cotta per Finn. Il giovane stilista, infatti, ritroverà la ragazza a fantasticare a occhi aperti su di lui.

Tale ipotesi si rivelerà una certezza quando la figlia del dottor Reese capirà di aver sviluppato una profonda attrazione per il giovane dottore. Una situazione pericolosa, visto che Finnegan è un uomo già sposato con Steffy, colei che le ha dato ospitalità in casa sua.

Inoltre, Paris dimostrerà di non essere libera sentimentalmente, visto che ha iniziato un flirt con Zende, il cugino di Steffy.

La giovane Buckingham prende le distanze dai genitori di Hayes

Per questo motivo, la dipendente della fondazione Forrester si renderà conto di aver preso un abbaglio. La sorella di Zoe, infatti, deciderà di correre ai ripari, tanto da prendere le distanze dai genitori di Hayes. Per fare ciò la giovane Buckingham deciderà di traslocare in un'abitazione tutta sua dopo che aveva trovato alloggio alla casa sulla scogliera.

Sembra quindi fermarsi sul nascere un possibile triangolo amoroso formato da Paris, Steffy e Finn. Tuttavia i portali oltreoceano preannunciano che in futuro la sorella di Zoe finirà nelle mire non solo di Zende ma anche di Thomas Forrester, aprendo così le porte a una nuova possibile storia d'amore.