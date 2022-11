Nel corso della settimana che va dal 7 all'11 del mese di novembre, ci saranno molte sorprese per chi segue Un altro domani. Tra le varie storyline, verrà dato spazio ad Angel, che manifesterà l'intenzione di lavorare con Ventura, e dirà ciò anche ad Ines. Poi Carmen si sentirà in colpa per via della multa ricevuta dalla previdenza sociale.

Puntate dal 7 al 9 novembre 2022

Nell'episodio di lunedì, Carmen verrà sopraffatta dall'angoscia. Purtroppo, ancora una volta, vivrà attimi di tormento per via delle foto che potrebbero essere viste dal papà, ma ovviamente anche da Victor.

Ciò la farebbe cadere in uno stato ancora più di sconforto. Per questa ragione, la donna cercherà di capire come uscirne. Purtroppo l'estorsione non farà sconti e passerà i limiti del consentito.

Nella puntata di martedì invece, ci saranno momenti di alta tensione per Ines e Angel. Sarà quello in momento in cui il ragazzo penserà di dare definitivamente le dimissioni. Julia apparirà decisa: ogni mezzo sarà giustificato per far si che Sergio non smetta di vivere un momento positivo. Poi Sergio si trasferirà proprio da Julia. Purtroppo una via di serenità che verrà ostacolata da Diana. Ma altri problemi arriveranno per via della paura di mettere da parte Elena, ma anche per le preoccupazioni derivanti dalla 'famosa' multa.

Puntata di mercoledì che invece sarà segnata da Maria, che scoprirà che Rio si è diretto a Robledillo e ha cercato informazioni su Dani. Queste intenzioni di scoprire la verità terrorizzeranno Maria. Kiros continuerà a pagare le conseguenze di aver aiutato Carmen. Purtroppo il prezzo da pagare sarà elevato.

Episodi 10 e 11 novembre

La settimana proseguirà con le puntate del 10 e 11 novembre. L'appuntamento di giovedì vedrà come protagonista Kiros. Lui dovrà allontanarsi - al momento in modo provvisorio - dalla fabbrica. Questa imposizione verrà data da Victor. Nella questione si metterà di mezzo Carmen, che verrà sopraffatta dai sensi di colpa.

Si prosegue con l'episodio di venerdì, l'ultimo della settimana. Angel confiderà a Ines che vuole lavorare con Ventura. Nello stesso tempo, Ines vedrà i comportamenti di Alicia, che la preoccuperanno. Poi si continuerà a parlare della multa che è stata ricevuta dalla previdenza sociale.

Questa situazione metterà in difficoltà ancora una volta Julia. Putroppo la ragazza dovrà fare i conti con alcune decisioni da prendere che potrebbero turbarla. Tra queste però non sembrerà esserci l'intenzione di licenziare e quindi mandare per sempre a casa Elena.

Invece che fare questo sgarbo ad Elena, Julia penserà anche di abbassare la paga a tutto il resto dei lavoratori. Ma la reazione di Elena non si farà attendere.