Sono in arrivo diverse novità dalle puntate di Beautiful che andranno in onda a novembre negli Stati Uniti. Dalle anticipazioni della soap opera si apprende che Thomas Forrester tenterà un approccio con Hope Logan (Annika Noelle) durante i festeggiamenti di una sfilata. La giovane, però, rifiuterà le avance.

Beautiful, anticipazioni: Liam non crede alla buona fede del rivale

Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Thomas e Hope si avvicineranno grazie alla loro intesa lavorativa che li porterà ad avere successo in passerella con la Hope for the Future.

La donna, infatti, promuoverà modelli di alta moda più adulti e provocanti che conquisteranno i clienti.

Liam, invece, preferirà non sedere in platea, visto l'astio che nutre nei confronti di Thomas. Difatti, il figlio di Bill apparirà sempre più certo che il rivale stia organizzando un piano per portargli via sua moglie. Supposizioni che saranno condivise da Brooke (Katherine Kelly Lang) e Wyatt Fuller (Darin Brooks).

Tutti, infatti, ricorderanno che il padre di Douglas aveva taciuto sulla verità di Beth e che aveva avuto un pensiero fisso sul fantoccio di Hope.

Thomas cerca di baciare l'ex moglie, lei lo rifiuta

Nelle puntate Usa di Beautiful, Thomas dimostrerà di nutrire una simpatia per Hope nonostante continui a mettere i bastoni tra le ruote alla sua matrigna.

I due, infatti, appariranno sempre più attratti l'uno dall'altra. Il figlio di Ridge arriverà anche a parlare da solo, dicendosi che deve dimenticarsi di Hope, siccome ormai è una donna sposata.

Nonostante ciò, arriverà un colpo di scena: durante i festeggiamenti della sfilata della Hope for the Future, durante i quali la stilista e il suo ex marito riceveranno le congratulazioni da parte di Eric e Ridge Forrester, Thomas cercherà di baciare l'ex moglie, la quale però lo fermerà prontamente.

Hope confessa di essere innamorata di suo marito

Durante l'incontro, Hope dirà a Thomas che ama solamente Liam e che tra loro potrà esserci soltanto un rapporto di amicizia. I due decideranno di mantenere il segreto sul bacio mancato per non alimentare tensioni in famiglia soprattutto dopo la separazione tra Ridge e Brooke.

Liam, a sua volta, si scuserà per il comportamento avuto con la moglie, sottolineando di essere preoccupato per Thomas. Quest'ultimo, invece, accuserà dei rimorsi di coscienza per aver tentato di sedurre l'ex moglie, rovinando così il bel rapporto che si era creato con lei.