Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1 campionessa di ascolti. Stando alle anticipazioni, Marcello si avvicinerà sempre di più ad Adelaide, per la quale sarà disposto a tutto. Il loro rapporto sembra andare ben oltre la semplice amicizia e non si esclude che nasca una storia d'amore. Nel frattempo, Marco è deciso a lasciare per sempre il mondo del giornalismo, stanco delle continue intromissioni di Tancredi e Umberto. Inoltre, vedremo Vittorio allontanarsi da Matilde dopo un litigio non privo di conseguenze.

Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni: Vittorio si allontana da Matilde

Le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore vedono Vittorio innamorato di Matilde, come ha confidato a Roberto dopo la festa a sorpresa organizzata per Salvatore. Ha detto di essere pronto a voltare pagina dopo Marta, ma evidentemente non è così.

Conti finirà per cadere vittima delle sue stesse paure e allontanerà Matilde, dopo lo scontro acceso che li ha visti protagonisti. La bella Frigerio non la prenderà affatto bene, ma deciderà di non arrendersi, volendo conquistare il cuore di Vittorio. Ce la farà?

Il Paradiso delle Signore, nuove puntate: Salvatore rivuole Anna

Anche se è circondato dall'affetto degli amici e delle veneri, Salvo non riesce a dimenticare Anna.

Il giovane Amato, dopo essere tornato da Londra, si ritroverà a vivere negli stessi posti in cui è stato tanto felice con la moglie. Ci si chiede cosa ne sarà del loro matrimonio, visto che Quinto risulta regolarmente sposato con Anna.

Intanto, Marco sembra aver perso ogni entusiasmo per il suo lavoro, che ama moltissimo. Troppe le delusioni ricevute, tanto da scegliere di cambiare strada.

Stefania non si arrenderà e cercherà di far cambiare idea al fidanzato, chiedendo aiuto a Matilde.

Il Paradiso delle Signore, spoiler: Marcello fa una promessa ad Adelaide

Continuando con le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, vedremo Maria molto delusa dal suo lavoro, che viene continuamente bistrattato da Flora, che teme di essere scavalcata da lei, come vorrebbe la contessa.

Vito, notando il malumore della giovane Puglisi, non perderà occasione per farle tornare il sorriso e proteggerla.

Attenzione agli sviluppi che ci saranno tra Adelaide e Marcello. Barbieri è disposto a tutto per la contessa e il suo desiderio è vederla felice e orgogliosa di lui. Per fare breccia nel suo cuore, si metterà d'impegno per acquistare la serra sulla quale Adelaide ha messo gli occhi. La stessa contessa non sarà indifferente alle attenzioni di Marcello, facendo supporre che provi qualcosa per lui che vada oltre la stima e l'amicizia.