Luciano Punzo è un concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Acquisisce notorietà nel 2017 grazie alla partecipazione a Temptation Island. Oltre a prendere parte come ospite a diversi salotti televisivi, nella vita è anche un modello.

Qual è l'età di Luciano Punzo? Carta d'identità

Nome e cognome: Luciano Punzo

Luogo di nascita: San Giorgio a Cremano (Napoli)

Data di nascita: 26 marzo 1994

Età: 28 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Professione: modello

Segno zodiacale: Ariete

Cosa fa nella vita Luciano Punzo?

Luciano Punzo inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo partecipando, nel 2017, al concorso Mister Italia, di cui diventa vincitore.

Nel 2020, in coppia con Gennaro Lillio partecipa all'ottava edizione di Pechino Express: i due formano la squadra de "I guaglioni".

Nello 2021 viene scelto come tentatore per la nuova edizione di Temptation Island. Qui si innamora di Manuela Carriero,una delle concorrenti che per lui decide di lasciare il fidanzato Stefano Sirena. Al momento non è chiaro se i due stiano ancora insieme, infatti Alfonso Signorini, durante la presentazione prima del suo ingresso nella casa, ha detto che Luciano è "single".

I primi giorni nella casa

L'ingresso di Luciano Punzo nella casa del Grande Fratello Vip è avvenuto abbastanza in sordina. Infatti non si è reso protagonista, fin da subito, delle dinamiche che si creano all'interno della casa.

C'è stata solo una sorta di alchimia con Antonella Fiordelisi, in quanto i due in passato hanno lavorato insieme.

I video dei social network

Luciano Punzo, però, ha mostrato tanto entusiasmo nell'affrontare l'avventura del Grande Fratello Vip. Durante la sua presentazione ha raccontato che gli piace conoscere nuova gente e ha mostrato un apprezzamento per Nikita, definendola "un'incognita da scoprire".

... al cuor non si comanda, parola di Luciano Punzo! Ecco come si sta preparando a varcare la Porta Rossa! #GFVIP pic.twitter.com/tsN4jkgbpn — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 3, 2022

La reazione dei fan

L'ingresso di Luciano Punzo, dai parte dei fan del programma, non era particolarmente atteso come quello di Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli.

Una fetta di pubblico ha espresso il suo disappunto anche sui social.

"Luca Onestini e Luciano Punzo sono la stessa persona, non solo esteticamente. Proprio due doppioni di cui avremmo fatto tranquillamente a meno", ha scritto un utente su Twitter.

"Luciano Punzo classico bellone basico, banale, scontato, noioso, innamorato dell'amore e ruba cachet. Sono già piena, stai lontano da qualunque ragazza lì dentro che me le rovini", ha scritto un'altra utente sui social.

Luciano Punzo, la figlia Eva e altre curiosità

Nonostante la giovane età, l'ex tentatore ha una bambina di tre anni di nome Eva, nata da una precedente relazione con una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli: Valeria Iacomino.

Nonostante la carriera da modello che lo porta a girare per tutta Italia e non solo, Luciano Punzo continua a vivere nella sua città d'origine in provincia di Napoli.

Appassionato di calcio, tifa per l'Inter

Tutto quello che devi sapere

Nella Casa presenti due Mister Italia

Luciano Punzo non è l'unico concorrente del Grande Fratello Vip 7 ad aver vinto il titolo di Mister Italia (che nel 2022 è stato vinto da Andrea Russo). Infatti nel 2013 lo stesso titolo è stato vinto da Luca Onestini.

Luciano e Nikita, da tentatori a vipponi

I concorrenti del Gf Vip 7, Luciano e Nikita Pelizon hanno due cose in comune: entrambi sono stati tentatori all'interno di Temptation Island e in più hanno partecipato, in edizioni differenti, a Pechino Express.

Alex Belli al posto di Sonia Bruganelli

Con l'ingresso dei nuovi concorrenti, il Grande Fratello Vip andrà oltre il periodo di Natale, dove anche quest'anno Sonia Bruganelli potrebbe prendersi una pausa dal ruolo di opinionista. Al suo posto potrebbe arrivare Alex Belli.