Come fosse un fantasma, Soleil Sorge aleggia nella casa del Grande Fratello Vip 7 condotto da Alfonso Signorini affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Spesso infatti viene tirata in ballo da qualche concorrente. Gli ultimi a parlare di lei sono stati Edoardo Tavassi, il quale non ha mai nascosto di avere una cotta per lei, e il suo ex fidanzato Luca Onestini. Uno scambio che non è passato inosservato all'ex vippona e al quale lei ha risposto nel corso dell'ultima puntata del GF Vip party, format di cui tra l'altro è conduttrice.

Una vera e propria frecciata che ha scatenato il web e i social network con commenti e like alle sue affermazioni. Alcune settimane fa, era stato Antonino Spinalbese a tirarla in ballo insieme, a detta di lui, agli stessi autori del reality targato Mediaset.

Luca Onestini parla della sua ex Soleil Sorge

Tutto è iniziato quando nella giornata di ieri, Edoardo Tavassi in giardino chiacchierando con Luca Onestini ha affermato che Soleil Sorge è il suo sogno. L'ex tronista gli ha risposto che avrebbe potuto provarci, riferendosi quasi certamente alla serata passata insieme durante L'Isola dei Famosi. Il fratello di Guendalina gli ha detto che Soleil preferisci tipi come lui. Ed è a questo punto che Luca ha esclamato: "È stata pure con persone peggio di te, te l'assicuro".

Un'affermazione che Soleil non si è lasciata sfuggire.

La replica al vetriolo di Soleil Sorge al GF Vip party

Soleil Sorge non ha perso tempo per commentare l'accaduto. La ragazza che lo scorso anno fece parlare di sé al GF Vip per il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran ha dichiarato in maniera molto piccata che per lei la simpatia vince su tutto.

"Secondo me Luca parlava di lui", ha aggiunto. Soleil ha detto poi che tra le peggiori qualità Luca ha sempre quella di voler sminuire e giudicare gli altri. Una frecciatina al vetriolo commentata così da un utente: "La confessione di Edoardo e la frecciatina di Soleil sono tutto ciò di cui avevo bisogno".

Soleil Sorge fu scelta da Luca Onestini nel noto programma dedicato ai sentimenti, Uomini e Donne.

Esterna dopo esterna, la ragazza riuscì a conquistare il suo cuore. La loro relazione però naufragò poco dopo l'uscita dalla trasmissione. I due non sono rimasti affatto in ottimi rapporti e spesso Soleil ha dichiarato che per lei Luca era soltanto un "trofeo" da conquistare. Entrambi poi si sono fatti sempre più strada nel mondo della televisione e dello spettacolo partecipando a diversi reality e trasmissioni televisive. Luca Onestini ha raggiunto il successo soprattutto in Spagna dove ha anche vinto un reality show.